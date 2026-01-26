Что нужно знать о регулировании рынка риелторских услуг в Украине?

Украинское правительство планирует урегулировать ситуацию на рынке риелторских услуг, создав специальную рабочую группу, сообщает "Слуга народа".

Такое предусмотрено законопроектом №12377, поскольку этот рынок является неотъемлемой частью жилищной политики, которая способна эффективно решать жилищные вопросы украинцев,

– говорится в сообщении.

Нардеп Даниил Гетманцев говорит, что пока нет достоверных расчетов объема рынка риелторских услуг. К тому же оценки, которые есть – не соответствуют реальности. Отдельно Гетманцев отмечает, что ситуация с детенизацией в этой области является одной из худших, сообщает Delo.ua.

Даниил Гетманцев Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Неправда, что рынок в тени потому, что не урегулирован. Рынок в тени потому, что не ведется достаточное налоговое администрирование. Как и во многих других отраслях.

Гетманцев говорит, что БЭБ и Государственная налоговая служба сейчас почти не используют имеющиеся инструменты, чтобы бороться с проблемами в этой области. В частности, они:

не препятствуют уклонению от налогообложения;

и привлечению нарушителей к ответственности.

Это сделать не так сложно, ведь существует нотариальный реестр сделок. И почти каждая из таких сделок совершается с участием риелтора. Достаточно провести работу по нескольким десяткам таких кейсов и рынок получит четкий сигнал по детенизации

– подчеркнул Гетманцев.

Какова ситуация с рынком риелторских услуг в Украине?