Квартиру Оззі Осборна продають за 2 мільйони: як виглядає житло рок-зірки у Лос-Анджелісі

Після смерті легендарного музиканта Оззі Осборна, його дружина Шерон почала впорядковувати майно, особливо нерухомість у США. Одну із квартир рок-ікони у престижному Вест-Голлівуді виставили на продаж за 2,4 мільйона доларів.

Квартира знаходиться у штаті Каліфорнія у престижному районі, де часто купують нерухомість й інші зірки, пише 24 Канал з посиланням на Realtor.com.

Скільки коштує квартира Оззі Осборна в Лос-Анджелесі?

Через три місяці після смерті легендарного рок-музиканта Оззі Осборна на ринку нерухомості з'явилася унікальна квартира.

Важливо! Оззі Осборн, відомий як "хрещений батько хеві-металу", помер у липні у віці 76 років після тривалої боротьби з ішемічною хворобою серця та хворобою Паркінсона.

Квартиру оцінили у 2,4 мільйона доларів. Раніше вона була придбана у 2022 році за 2,25 мільйона доларів через сімейний траст, яким керував давній фінансовий радник Осборнів.

До того, як помешкання виставили на продаж, його тимчасово здавали в оренду. У лютому 2024 року ціна оренди становила 9 тисяч доларів на місяць.

Як виглядає квартира відомого рок-виконавця?

Квартира має площу понад 110 квадратних метрів. Планування продумане так, щоб забезпечити максимальний комфорт для мешканця.

Інтер'єр оформлений у сучасному стилі. Вітальня простора, зі світлими дерев'яними панелями на стінах, панорамними вікнами від підлоги до стелі та виходом на приватний балкон. Завдяки великій кількості природного світла простір виглядає повітряним, а панорама Вест-Голлівуду додає відчуття ексклюзивності.

Простора вітальня у квартирі / Фото Realtor.com

Кухня має камбузне планування з барною стільницею для сніданків та легкої їжі. Для оформлення використано мармурову підлогу, сучасні поверхні та якісні матеріали. Сучасна техніка робить помешкання автономним і функціональним.

Спальня простора, з гардеробною та приватною терасою – ідеальне місце для відпочинку та роботи. Є вбудований письмовий стіл, що дозволяє облаштувати компактний домашній офіс.

Інтер'єр квартири Оззі Осборна / Фото Realtor.com

Ванна кімната оформлена у готельному стилі: подвійні раковини, дзеркальні панелі, душ зі скляними стулками та якісна сантехніка створюють атмосферу преміального спа-простору.

Цікаво! Останніми роками сім'я Осборнів майже не жила в Лос-Анджелесі. У 2022 році вони відкрито оголосили про повернення до Великої Британії.

Який вигляд мають інші будинки Оззі Осборна?