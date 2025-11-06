Квартиру Оззи Осборна продают за 2 миллиона: как выглядит жилье рок-звезды в Лос-Анджелесе
- Квартира Оззи Осборна в Вест-Холливуде выставлена на продажу за 2,4 миллиона долларов после его смерти.
- Жилье площадью более 110 квадратных метров имеет современный интерьер с панорамными окнами, мраморными полами и премиальной сантехникой.
После смерти легендарного музыканта Оззи Осборна, его жена Шэрон начала упорядочивать имущество, особенно недвижимость в США. Одну из квартир рок-иконы в престижном Вест-Холливуде выставили на продажу за 2,4 миллиона долларов.
Квартира находится в штате Калифорния в престижном районе, где часто покупают недвижимость и другие звезды, пишет 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.
Сколько стоит квартира Оззи Осборна в Лос-Анджелесе?
Через три месяца после смерти легендарного рок-музыканта Оззи Осборна на рынке недвижимости появилась уникальная квартира.
Важно! Оззи Осборн, известный как "крестный отец хэви-метала", умер в июле в возрасте 76 лет после длительной борьбы с ишемической болезнью сердца и болезнью Паркинсона.
Квартиру оценили в 2,4 миллиона долларов. Ранее она была приобретена в 2022 году за 2,25 миллиона долларов через семейный траст, которым руководил давний финансовый советник Осборнов.
До того, как помещение выставили на продажу, его временно сдавали в аренду. В феврале 2024 года цена аренды составляла 9 тысяч долларов в месяц.
Как выглядит квартира известного рок-исполнителя?
Квартира имеет площадь более 110 квадратных метров. Планировка продумана так, чтобы обеспечить максимальный комфорт для жильца.
Интерьер оформлен в современном стиле. Гостиная просторная, со светлыми деревянными панелями на стенах, панорамными окнами от пола до потолка и выходом на частный балкон. Благодаря большому количеству естественного света пространство выглядит воздушным, а панорама Вест-Голливуда добавляет ощущение эксклюзивности.
Просторная гостиная в квартире / Фото Realtor.com
Кухня имеет камбузную планировку с барной столешницей для завтраков и легкой пищи. Для оформления использовано мраморный пол, современные поверхности и качественные материалы. Современная техника делает помещение автономным и функциональным.
Спальня просторная, с гардеробной и частной террасой – идеальное место для отдыха и работы. Есть встроенный письменный стол, что позволяет обустроить компактный домашний офис.
Интерьер квартиры Оззи Осборна / Фото Realtor.com
Ванная комната оформлена в гостиничном стиле: двойные раковины, зеркальные панели, душ со стеклянными створками и качественная сантехника создают атмосферу премиального спа-пространства.
Интересно! В последние годы семья Осборнов почти не жила в Лос-Анджелесе. В 2022 году они открыто объявили о возвращении в Великобританию.
Как выглядят другие дома Оззи Осборна?
Оззи Осборн большую часть жизни провел в Лос-Анджелесе, где жил в роскошном особняке с женой Шэрон, но позже вернулся в Великобританию.
Имение в Лос-Анджелесе отмечался испанским колониальным стилем и просторными интерьерами, а британский особняк поражает исторической ценностью и роскошью, пишет Real Estate.