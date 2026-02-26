Квартири поруч із базами НАТО: навіщо росіяни скуповують нерухомість у Європі

Росіяни масово скуповують нерухомість поблизу військових баз, портів і критичної інфраструктури в країнах Європейського Союзу. Західні спецслужби підозрюють, що ці покупки можуть бути частиною підготовки до диверсій або розвідувальних операцій.

У яких країнах росіяни купують об'єкти біля стратегічних точок?

Підозрілі угоди зафіксували щонайменше у десяти країнах Європи, пише The Telegraph з посиланням на західну розвідку.

Серед них Фінляндія, Швеція, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Німеччина, Італія, Греція та Велика Британія. Об'єкти розташовані поруч з авіабазами, військово-морськими портами, маршрутами підводних кабелів зв'язку та великими енергетичними вузлами.

Покупці оформлювали квартири, заміські будинки, склади, земельні ділянки, занедбані промислові будівлі та навіть острови. Частина таких локацій розміщена безпосередньо біля стратегічних морських маршрутів або транспортних коридорів.

Російські будинки біля норвезької військової бази / Фото The Telegraph

У низці випадків формальними власниками виступали компанії з непрозорою структурою або особи, пов'язані з російськими бізнес-колами. Служби безпеки звернули увагу на концентрацію угод саме в районах із підвищеним військовим значенням.

Для чого можуть використовувати ці об'єкти?

Аналітики розглядають кілька сценаріїв:

По-перше, розташування дозволяє вести спостереження за пересуванням військової техніки, кораблів і авіації.

По-друге, такі об'єкти можуть слугувати прикриттям для розміщення обладнання зв'язку або технічних засобів.

Окремі будівлі придатні для зберігання техніки, дронів або іншого спеціального оснащення, пише United24Media. У разі кризи вони можуть стати опорними точками для диверсій чи координації операцій. Західні експерти наголошують, що подібна інфраструктура не потребує негайного використання – вона створює резерв на майбутнє.

До слова, показовий випадок стався у Фінляндії. Там компанія придбала 17 об'єктів поблизу стратегічних морських маршрутів. Під час обшуків правоохоронці виявили вертолітний майданчик, причали та сучасні системи зв'язку. Такий набір інфраструктури викликав запитання щодо реальної мети володіння.

Як реагують європейські уряди?

Після резонансних розслідувань окремі держави посилили контроль над іноземними інвестиціями в нерухомість. Фінляндія запровадила заборону на купівлю об'єктів у стратегічних районах для громадян Росії та Білорусі. Країни Балтії ухвалили схожі обмеження.

Водночас у частині держав залишаються законодавчі прогалини. Нерухомість можна оформити через посередників або компанії з непрозорими бенефіціарами. Це ускладнює перевірку походження коштів і реального контролю над об'єктами.

Фахівці з безпеки розглядають таку активність як елемент гібридної стратегії, що дозволяє накопичувати інструменти впливу без прямого військового втручання. Саме концентрація угод біля критичної інфраструктури стала ключовим фактором занепокоєння для європейських служб.