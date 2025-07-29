Цены на аренду квартир в городах Европы неустанно растут. Однако в некоторых городах аренда трехкомнатной квартиры в месяц стоит 1 тысячу евро, а в других –4 –5 тысяч.

У Deutsche Bank провели исследование, проанализировав цены на трехкомнатные квартиры в городах Европы. Результаты приводит 24 Канал.

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Как изменились цены на жилье в городах Европы?

Арендные ставки в крупных городах Европы продолжают расти. Наибольшее подорожание фиксируют в странах Южной и Восточной Европы. В общем аналитики изучили 67 городов по всему миру, среди которых 28 – европейские.

Согласно информации Евростата, с первого квартала 2020 года по первый квартал 2025 цены на жилье в ЕС выросли на 27,3%, а аренда – на 12,5% только за период с июня 2020 года до июня 2025. Однако исследование Deutsche Bank указывает, что стоимость аренды именно в центральных районах городов выросла еще стремительнее, чем в среднем по региону.



Цены на трехкомнатные квартиры в городах мира / Данные DB

Где арендовать квартиру дороже всего, а где дешевле всего?

В 2025 году средняя арендная плата за трехкомнатную квартиру в центре одного из 28 крупнейших городов Европы варьируется от 1 080 евро в Афинах до 5 088 евро в Лондоне. Условно все города можно разделить на три группы в зависимости от уровня стоимости:

Более 3 000 евро в месяц . К этой категории относятся крупнейшие финансовые и политические центры: Лондон, Цюрих, Женева, Амстердам. В швейцарских городах аренда превышает 4 250 евро. Высокие цены также фиксируются в Дублине, Люксембурге, Париже, Копенгагене и Мюнхене. Спрос на жилье здесь обусловлен высокой деловой активностью и значительной концентрацией международных компаний.

. К этой категории относятся крупнейшие финансовые и политические центры: Лондон, Цюрих, Женева, Амстердам. В швейцарских городах аренда превышает 4 250 евро. Высокие цены также фиксируются в Дублине, Люксембурге, Париже, Копенгагене и Мюнхене. Спрос на жилье здесь обусловлен высокой деловой активностью и значительной концентрацией международных компаний. Города с арендной платой от 2000 до 3000 евро . Самые высокие показатели в этом сегменте демонстрируют Милан, Эдинбург и Лиссабон. Несколько ниже цены – в Мадриде, Стокгольме, Берлине, Франкфурте и Барселоне. Здесь средняя арендная ставка составляет примерно 2 500 евро. Самые доступные среди этой группы – Бирмингем, Брюссель, Вена и Прага, где аренда приближается к 2 100 евро. Эти города обеспечивают сравнительно умеренную стоимость проживания в пределах экономически стабильных регионов.

. Самые высокие показатели в этом сегменте демонстрируют Милан, Эдинбург и Лиссабон. Несколько ниже цены – в Мадриде, Стокгольме, Берлине, Франкфурте и Барселоне. Здесь средняя арендная ставка составляет примерно 2 500 евро. Самые доступные среди этой группы – Бирмингем, Брюссель, Вена и Прага, где аренда приближается к 2 100 евро. Эти города обеспечивают сравнительно умеренную стоимость проживания в пределах экономически стабильных регионов. Города с арендой до 2 000 евро. Только в пяти европейских городах средняя плата за аренду ниже 2 000 евро в месяц. Самым доступным остаются Афины (1 080 евро). Также в этот список входят Будапешт (1 225 евро), Стамбул (1 614 евро), Варшава (1 881 евро), Хельсинки (1 928 евро).

В целом самые дорогие города сосредоточены в Западной и Северной Европе. Высокая стоимость аренды там связана со стабильной экономикой, высоким уровнем жизни и ограниченным предложением на рынке жилья. Зато в Центральной и Южной Европе цены варьируются, а Восточная и Юго-Восточная части – привлекательные по цене.