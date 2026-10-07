Аренда на Левом берегу Киева подешевела: действительно ли причина в обстрелах мостов

После обстрелов транспортной инфраструктуры Киева аренда квартир на Левом берегу действительно подешевела в отдельных районах. Однако ожидаемого обвала цен после ударов не наблюдается.

Как изменились цены на аренду на Левом берегу

По данным ЛУН, с 24 сентября по 5 октября больше всего среди районов Левого берега подешевела аренда однокомнатных квартир в Днепровском районе. Медианная цена снизилась с 14 до 13 тысяч гривен в месяц, то есть на 7,1%.

В Деснянском районе за тот же период аренда подешевела с 9,5 до 9 тысяч гривен, или на 5,3%. В Дарницком районе цены не изменились – медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры осталась на уровне 15 тысяч гривен в месяц.

При этом дешевели квартиры не только на Левом берегу. В целом по Киеву медианная цена аренды однокомнатной квартиры снизилась с 18 до 17 тысяч гривен, или на 5,6%. В Оболонском районе на Правом берегу она упала с 16 до 15 тысяч гривен – на 6,3%.

Действительно ли квартиры дешевеют из-за обстрелов

Руководительница "ЛУН Статистики" Людмила Кирюхина в комментарии Dilo отметила, что резкого падения цен именно на Левом берегу нет. Аренда подешевела и в других частях Киева, поэтому связывать изменения только с обстрелами мостов пока рано.

По ее словам, на рынок одновременно влияют несколько причин, а для более четкой картины требуется больше времени. Только после более длительного наблюдения можно будет понять, действительно ли проблемы с транспортом заставили арендаторов чаще отказываться от жилья на Левом берегу.

На вторичном рынке резкого подешевения также нет. Кирюхина отмечает, что цены на квартиры начали снижаться еще весной, а за последний месяц они упали менее чем на 1%.

По сравнению с прошлым годом вторичное жилье в Киеве сейчас примерно на 0,5% дороже. Кроме того, продажа квартир обычно медленнее реагирует на изменения, чем аренда, поэтому говорить о заметном удешевлении жилья именно на Левом берегу еще рано.

Напомним, в 2026 году цена остается главным критерием при выборе жилья, однако украинцы все больше придают значение автономности и безопасности. Для 68% покупателей важно резервное энергоснабжение, а для 67% – расстояние до стратегических объектов.