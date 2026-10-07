Як змінилися ціни на оренду на Лівому березі

За даними ЛУН, з 24 вересня до 5 жовтня найбільше серед районів Лівого берега подешевшала оренда однокімнатних квартир у Дніпровському районі. Медіанна ціна знизилася з 14 до 13 тисяч гривень на місяць, тобто на 7,1%.

У Деснянському районі за цей самий період оренда подешевшала з 9,5 до 9 тисяч гривень, або на 5,3%. У Дарницькому районі ціни не змінилися – медіанна вартість оренди однокімнатної квартири залишилася на рівні 15 тисяч гривень на місяць.

Водночас дешевшали квартири не лише на Лівому березі. Загалом у Києві медіанна ціна оренди однокімнатної квартири знизилася з 18 до 17 тисяч гривень, або на 5,6%. В Оболонському районі на Правому березі вона впала з 16 до 15 тисяч гривень – на 6,3%.

Чи справді квартири дешевшають через обстріли

Керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна у коментарі Dilo зазначила, що різкого падіння цін саме на Лівому березі немає. Оренда подешевшала і в інших частинах Києва, тому пов'язувати зміни лише з обстрілами мостів зарано.

За її словами, на ринок одночасно впливає кілька причин, а для чіткішої картини потрібно більше часу. Лише після тривалішого спостереження можна буде зрозуміти, чи справді проблеми з транспортом змусили орендарів частіше відмовлятися від житла на Лівому березі.

На вторинному ринку різкого здешевлення також немає. Кірюхіна зазначає, що ціни на квартири почали знижуватися ще навесні, а за останній місяць вони впали менш як на 1%.

Порівняно з минулим роком вторинне житло в Києві зараз приблизно на 0,5% дорожче. Крім того, продаж квартир зазвичай повільніше реагує на зміни, ніж оренда, тому говорити про помітне здешевлення житла саме на Лівому березі ще рано.

Нагадаємо, у 2026 році ціна залишається головним критерієм під час вибору житла, однак українці дедалі більше зважають на автономність і безпеку. Для 68% покупців важливе резервне живлення, а для 67% – відстань від стратегічних об'єктів.