В Испании вводят новые правила аренды квартир: кого касаются изменения

С апреля 2025 года в Испании вводят новые правила сдачи квартиры в туристическую аренду. Для этого необходимо будет получить разрешение от соседей.

О новых правилах аренды жилья в Испании 24 Канал рассказывает со ссылкой на Infobae.

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Новые правила аренды жилья в Испании

С 3 апреля в Испании будут действовать новые правила туристической аренды жилья. Их ввели с целью более строгого регулирования использования жилья для туристических целей. В соответствии с обновленным законодательством изменится следующее:

для легальной аренды нужно получить согласие не менее 3/5 соседей;

если разрешения не будет, сдачу помещений в аренду запретят;

в случае нарушения новых требований любой сосед может требовать немедленного прекращения деятельности и обратиться в суд.

Что еще предусматривает новое законодательство

Меняется принцип контроля туристической аренды. Ведь соседи могут не только разрешать, но и ограничивать или запрещать такую деятельность. Кроме того, за согласие на аренду можно установить дополнительный взнос на содержание дома, но не более 20%.

Важно, что новые правила касаются только новых объектов. Квартиры, которые уже сдают в туристическую аренду (по состоянию на 3 апреля), не требуют повторного согласования.



В Испании будут действовать новые правила туристической аренды квартир / Фото Depositphotos

Напомним, что цены на квартиры в Испании ощутимо отличаются в зависимости от региона. В Мадриде квадратный метр в среднем продают за 1 650 евро. Дорогое жилье и в Барселоне – 1 900 – 2 000 евро за квадрат. Зато более доступными квартиры есть в Валенсии и Аликанте – от 1 000 евро за квадрат.