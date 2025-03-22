Сколько стоит арендовать жилье в европейских столицах: сравнение цен с киевскими
- Киев является одной из самых доступных европейских столиц по стоимости аренды жилья, со средними ценами на аренду однокомнатной квартиры от 9 до 36 тысяч гривен.
- Аренда жилья в европейских столицах, таких как Варшава, Прага, Берлин, Мадрид и Париж, значительно дороже, с превышением киевских цен от 97% до 199%.
Киев – одна из самых доступных для жизни европейских столиц. В таких городах как Варшава, Прага, Париж, Мадрид и Берлин за аренду квартир приходится выкладывать значительно большие суммы.
О том, каковы цены на аренду жилья в европейских столицах и как они отличаются от киевских, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные Numbeo.
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Цены на аренду жилья в Киеве
Стоимость аренды квартир в Киеве все еще одна из самых низких в Европе. Цены в некоторых районах города стартуют от 9 тысяч и доходят до 36 тысяч за однокомнатную квартиру.
Согласно данным портала ЛУН, по состоянию на 22 марта в среднем аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоит 16,5 тысячи гривен, двухкомнатной – 25 тысяч гривен, трехкомнатной – 41,9 тысячи гривен.
Средняя цена аренды квартиры в Киеве / Инфографика ЛУН
Стоимость аренды жилья в европейских столицах
- Варшава. Однокомнатные квартиры в столице Польши сдают в аренду в среднем за 4 193 злотых (43 тысячи гривен), на окраинах – 3 349 злотых (34 тысячи гривен), двухкомнатные – 4 000 – 4 500 тысяч злотых (41 – 46 тысяч гривен), трехкомнатные в центре – 7 853 злотых (80 тысяч гривен), на окраинах – 5 591 злотый (57 тысяч гривен). Средняя арендная плата выше киевской примерно на 97%.
- Прага. Аренда однокомнатной квартиры в столице Чехии стоит в среднем 25 564 крон в центре (43 тысячи гривен), на окраинах – 19 250 крон (32 тысячи гривен), двухкомнатной – от 36 тысяч крон (от 61 тысячи гривен), трехкомнатной в центре – 47 838 крон (81 тысяча гривен), на окраинах – 33 743 кроны (57 тысяч гривен). Аренда в Праге дороже Киева на 100%.
- Берлин. В столице Германии однокомнатные квартиры предлагают в аренду в среднем за 1 219 евро в центре (54 тысячи гривен), на окраинах – 898 евро (40 тысяч гривен), двухкомнатные – за 1 300 – 1 900 евро (58 – 84 тысячи гривен), трехкомнатные в центре города – 2 239 евро (100 тысяч гривен), на окраинах – 1 679 евро (75 тысяч гривен). Стоимость аренды в Берлине в среднем выше киевской на 140%.
- Мадрид. Аренда однокомнатной квартиры в центре столицы Испании в среднем стоит 1 342 евро (60 тысяч гривен), на окраинах – 960 евро (43 тысячи гривен), двухкомнатной – 1 500 евро (67 тысяч гривен), трехкомнатной в центре – 2 297 евро (102 тысячи), на окраинах – 1 534 евро (68 тысяч гривен). Аренда дороже киевской на 143%.
- Париж. Чтобы снять однокомнатное жилье в столице Франции, придется в месяц выкладывать в среднем по 1 365 евро в центре города (61 тысяча гривен), 1 018 евро на окраинах (45 тысяч гривен). Двухкомнатная квартира стоит 1 700 – 2 200 евро (75 – 98 тысяч гривен), трехкомнатная в центре 3 082 евро (137 тысяч гривен), на окраинах – 2 080 евро (92 тысячи гривен). Аренда плата в Париже выше Киева на 199%.