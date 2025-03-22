Сколько стоит арендовать жилье в европейских столицах: сравнение цен с киевскими

Киев – одна из самых доступных для жизни европейских столиц. В таких городах как Варшава, Прага, Париж, Мадрид и Берлин за аренду квартир приходится выкладывать значительно большие суммы.

О том, каковы цены на аренду жилья в европейских столицах и как они отличаются от киевских, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные Numbeo.

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Цены на аренду жилья в Киеве

Стоимость аренды квартир в Киеве все еще одна из самых низких в Европе. Цены в некоторых районах города стартуют от 9 тысяч и доходят до 36 тысяч за однокомнатную квартиру.

Согласно данным портала ЛУН, по состоянию на 22 марта в среднем аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоит 16,5 тысячи гривен, двухкомнатной – 25 тысяч гривен, трехкомнатной – 41,9 тысячи гривен.



Средняя цена аренды квартиры в Киеве / Инфографика ЛУН

Стоимость аренды жилья в европейских столицах