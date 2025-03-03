Вырастут ли цены на аренду квартир: эксперты ответили, чего ожидать весной

С наступлением весны арендаторы становятся более активными и спрос заметно возрастает. Этот год не станет исключением, поэтому весной 2025-го следует ожидать оживления рынка аренды, говорят эксперты по недвижимости.

Спрос на аренду жилья в некоторых городах начал расти уже в феврале, поэтому по состоянию на март – апрель может даже превысить предложение. А поскольку спрос формирует цену, повышение стоимости аренды вполне возможно. Какие изменения прогнозируют эксперты в крупных городах – читайте в материале 24 Канала.

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В каких областных центрах наибольший спрос на аренду

По словам президента АСНУ Елены Гайдамахи, самые высокие арендные ставки остаются в западных регионах. Речь идет об Ужгороде, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе и Черновцах.

Лидирует Львов, потому что, кроме недвижимости, там есть рабочие места. Ну, а его догоняют остальные города,

– говорит Елена Гайдамаха.

Среди центральных городов самая высокая арендная ставка пока в Виннице, а также высокий спрос наблюдается в Житомире. Если брать во внимание не только областные центры, а говорить и о больших городах, то Белая Церковь также будет в списке.



Рынок недвижимости в Виннице / Фото DIM.RIA

Что касается Киева, то там рынок аренды стабилен. Ни повышенного спроса, ни заметного роста цен нет.

Наибольший интерес вызывают квартиры в хорошем состоянии, с современным ремонтом и мебелью. Если раньше арендаторы в основном ориентировались на цену, то сейчас – на цену и комфорт,

– говорит столичный риелтор Людмила Колесник.

Также арендаторы обращают внимание на наличие генераторов, альтернативного отопления и стабильного интернета.

Подорожает ли аренда квартир весной

Период активного спроса весной, вероятнее всего, придется на середину апреля и продлится до середины июня. Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак считает, что за это время произойдет миграция арендаторов и пересмотр арендных ставок владельцами, если их предложения будут в спросе.

Стоимость будет расти умеренно с учетом инфляции и сопутствующих факторов, преимущественно это будет касаться тех квартир, на которые сейчас нацелено внимание на рынке аренды,

– комментирует Виктория Берещак.

Наибольший спрос будет на квартиры:

с одной и двумя комнатами;

площадью от 45 до 65 квадратных метров;

с достаточно большими кухнями – гостиными, которые могут служить отдельной зоной;

расположенные на 2 – 7 этажах (комфортно подниматься пешком).



Квартира с кухней-гостиной / Фото Pexels

В каких городах цены могут вырасти существеннее всего

В Киеве и в большинстве центральных городов серьезных изменений не произойдет, считает руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимости Оксана Остапчук. Цены там могут колебаться в сторону роста до 500 – 1000 гривен.

В западных областных центрах, по мнению эксперта, ситуация будет другой. Уже в марте – апреле там будет ощущаться традиционное оживление спроса, как это обычно происходит весной.

Виктория Берещак считает, что рост арендных ставок в период активного спроса произойдет на уровне до 8 – 10% в долларах. Однако такая судьба ждет не все крупные города, а только те, что приютили много переселенцев.

Преимущественно это касается Львова и Днепра и регионов-хабов вроде Винницы, Черкасс, Кропивницкого,

– считает обозреватель рынка недвижимости.



Аренда квартир в новостройках Львова / Фото OLX

Что будет с рынком аренды в областях

Как показывает недавнее исследование аналитического центра DIM.RIA, стоимость аренды за последний месяц выросла почти в каждом регионе. Весной эта тенденция, вероятнее всего, сохранится, считает руководитель развития продуктов онлайн-платформы Виталий Побережский.

В марте – апреле 2024 года стоимость аренды больше всего выросла в Полтавской, Киевской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Ровненской областях. Там наблюдалось подорожание на 5 – 11% только за месяц.

Весной 2025-го аренда может подорожать в Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Винницкой и Тернопольской областях. Ведь по состоянию на январь 2025 года уровень спроса там больше всего превышает количество предложений.



Области, где спрос больше всего превышает предложение / Данные DIM.RIA

В регионах, где рынок аренды остается наиболее активным и где спрос значительно превышает предложение, стоимость аренды может вырасти на 5 – 10%. В городах с меньшим дисбалансом спроса и предложения (например, Винница, Ивано-Франковск) рост будет менее заметным – до 5%,

– считает Виталий Побережский.

Аренда может подорожать также в Киевской, Львовской и других областях, наиболее отдаленных от зоны боевых действий. Это связано с тем, что в регионах с лучшей ситуацией с безопасностью остается значительное количество переселенцев, которые поддерживают там высокий уровень спроса.

В целом приход весны активизирует рынок аренды в крупных городах, что дополнительно будет стимулировать рост арендных ставок. Возрастет спрос на съем жилья – повысятся цены. Ощутимо аренда подорожает в западных и центральных городах, которые с начала полномасштабного вторжения принимают внутренне перемещенных лиц.