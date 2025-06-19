Самая дешевая аренда во Львове: какие квартиры предлагают по цене до 7 тысяч гривен

На аренду жилья во Львове всегда есть спрос, поэтому средняя стоимость аренды там около 18 тысяч гривен за однокомнатную квартиру. Однако бюджетные варианты всегда можно найти, и они будут значительно дешевле рыночной стоимости.

Во Львове однокомнатную квартиру можно арендовать по цене от 4 000 – 5 тысяч гривен в месяц. Преимущественно это квартиры в двух- или трехэтажных домах, площадью от 20 до 35 квадратных метров. 24 Канал рассказывает о трех бюджетных квартирах, которые сейчас доступны на рынке, ссылаясь на данные объявлений с OLX.

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Самые бюджетные варианты аренды во Львове

Квартира в Лычаковском районе за 6 500 гривен



Спальня в квартире за 6,5 тысяч гривен / Фото OLX

Однокомнатная квартира расположена в двухэтажном доме типа совмин. Общая площадь – 25 квадратных метров.

Помещение в достаточно хорошем состоянии и оборудовано всем необходимым. В квартире есть электрочайник, плита, холодильник, духовой шкаф, бойлер и тому подобное. Отопление, водоснабжения и интернет во время отключений света будут работать. На расстоянии 500 метров оттуда есть рынок, ТРЦ, супермаркет, остановка транспорта.

Квартира в Галицком районе за 6 500 гривен



Спальня с раскладным диваном и рабочей зоной / Фото OLX

Квартира площадью 20 квадратов расположена на цокольном этаже 3-этажного дома. Поскольку это Галицкий район, то жилье расположено или в самом центре города или очень близко к центру.

Квартира также в достаточно хорошем состоянии, есть вся необходимая мебель и техника, например минихолодильник и стиральная машина. Вся необходимая инфраструктура поблизости, в частности, больница, учебные заведения, отделение почты, остановка и тому подобное.

Квартира на Сыхове за 7 000 гривен



Просторная спальня / Фото OLX

Это жилье среди трех самых бюджетных имеет наибольшую площадь – 30 квадратных метров. Оно расположено на верхнем этаже 2-этажного дома. Среди преимуществ автор объявления выделяет: удобное расположение, наличие придомовой территории, а также индивидуальное печное отопление. Ремонт в квартире не самый лучший, но она в жилом состоянии.