Самая дорогая аренда жилья на сутки: почему Одесса бьет рекорды

Согласно статистике за июнь несколько областных центров Украины вошли в список таких, которые продемонстрировали самый высокий спрос на аренду квартир посуточно. Речь идет о таких городах, как Одесса, Киев, Львов, Днепр и Харьков.

Лидером среди всех городов, где снять квартиры на одни сутки дороже всего, стала Одесса, передает 24 Канал со ссылкой на OLX.

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Какие цены на аренду в Украине?

Согласно данным платформы, средняя суточная цена на аренду квартиры в первый месяц лета составляла от 800 до 1 000 гривен. Речь идет о стоимости, которую было зафиксировано в большинстве областей.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Зато в Одессе средняя такая цена выросла аж на 50% по сравнению с 2024 годом. Поэтому, цена достигла 1 500 гривен в сутки.

Дело в том, что если взглянуть на статистику за аналогичный период в 2024 году, то на сегодня спрос на аренду квартир посуточно уменьшился где-то на 20% – 40%.

Наибольшее падение количества ответов по жилью на сутки зафиксировано в Полтаве – 60%,

Далее идет Запорожье, где спрос уменьшился на 44%,

Днепр со спадом на 36%,

Харьков – на 27%.

В то же время Одесса снова стала лидером по росту спроса, где количество ответов выросло на 67%. В Тернополе и Черкассах также наблюдается положительная тенденция в этом отношении.

По предложению, то Одесса снова стала лидером, ведь количество объявлений о краткосрочной аренде выросло на 91%. В Киеве показатель составляет 41%. а в Запорожье, Черкассах и Житомире – 13%.