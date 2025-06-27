Переселенцам часто отказывают в аренде жилья: как это объясняют
- 28% арендодателей отказывают переселенцам по ряду причин.
- В частности, речь идет о сомнениях владельцев жилья в финансовой состоятельности арендаторов.
Несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается уже четвертый год, внутренне перемещенные лица до сих пор испытывают трудности при поиске жилья для аренды. По опросу, более четверти арендодателей отказывают переселенцам в поселении.
О такой тенденции свидетельствуют результаты исследования OLX Недвижимость, которые цитирует 24 Канал.
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Почему переселенцам неохотно сдают жилье
28% арендодателей отказывают переселенцам в аренде жилья. Владельцы квартир называют ряд причин, по которым не готовы сдавать квартиру ВПЛ:
- 40% сомневаются в финансовой состоятельности арендаторов;
- 32% опасаются, что арендаторы могут исчезнуть без предупреждения;
- 25% переживают из-за возможных повреждений имущества;
- 12% открыто признают собственные предубеждения;
- 9% указывают на негативный предыдущий опыт или конфликтные ситуации;
- 3% не согласны с политическими взглядами потенциальных арендаторов.
И хотя 72% владельцев жилья декларируют готовность сдавать жилье переселенцам, на практике поиск квартиры для четверти ВПЛ остается сложным и стрессовым процессом.
После войны строительство станет одним из двигателей восстановления Украины. Но важно не только возводить дома, а создавать пространства, где хочется жить, наслаждаться комфортом и творить будущее. Понимая это, РИЕЛ уже сейчас проектирует не просто жилые комплексы, а места, которые соответствуют ценностям будущих жителей.
ВПЛ часто получают отказ при поиске жилья в аренду / Фото iStock
Рост дополнительных требований
Кроме факта переселения, все чаще владельцы обращают внимание на:
- происхождение потенциального арендатора – 70%;
- его отношение к войне – 44%;
- язык, на котором общается человек – 41%;
- имеет ли статус военнослужащего – 47%.
Несмотря на официальные заявления о поддержке переселенцев, ситуация на рынке аренды демонстрирует определенные проблемы с предвзятостью и неравенством в доступе к жилью для уязвимых слоев населения.
К слову, главными трудностями, которые имеют арендаторы независимо от статуса, являются завышенные цены, высокая конкуренция среди арендаторов, ложная информация в объявлениях, неприемлемые условия проживания, риск наткнуться на мошенников.