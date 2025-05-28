Отдых в Карпатах: сколько стоит аренда жилья перед летним сезоном
- Посуточная аренда в Карпатах за год подорожала, в частности на дома.
- В Воловце, Верховине, Славском и Сходнице цены выросли существенно.
- В то же время цены на номер в гостиницах и базах отдыха кое-где упали в цене.
Карпатские села и городки являются популярными местами для отдыха летом. Поэтому арендодатели предлагают много вариантов жилья: отдельные комнаты, апартаменты, коттеджи, домики, номера в виллах и тому подобное.
По данным аналитики OLX Недвижимости, средняя стоимость посуточной аренды за год в Карпатах несколько изменились. По сравнению с маем прошлого года цены в некоторых туристических местах существенно выросли. Сколько же владельцы просят перед летним сезоном теперь – рассказывает 24 Канал.
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Посуточная аренда домов
В сегменте домов наибольший рост зафиксирован в Воловце (+39%), Верховине, Славском и Сходнице (+25%) и Пилипце (+17%). Теперь цены на посуточную аренду такие:
- Воловец – 900 гривен;
- Верховина, Славское – 2500 гривен;
- Сходница – 2250 гривен;
- Пилипец – 3500 гривен.
Вид на Славское / Фото "Карпатиум"
В остальных популярных населенных пунктах средняя стоимость не изменилась или изменилась незначительно. Говорится о:
- Ворохте – 1800 гривен;
- Яремче, Косов – 2000 гривен;
- Сколе – 2300 гривен;
- Микуличин – 2500 гривен;
- Татаров – 3750 гривен.
Исключением является Поляница (Буковель), где цены на посуточную аренду снизились на 11% до 4000 тысяч гривен.
Цены на номера в гостинице и базах отдыха
В сегменте отелей и баз отдыха больше всего выросли цены в Яремче (+37%), Верховине (+28%), Татарове (+25%) и Плавье (+11%). Теперь средняя стоимость за номер такая:
- Яремче – 1025 гривен;
- Верховине – 1149 гривен;
- Татаров – 1500 гривен;
- Плавья – 500 гривен.
База отдыха в Яремче / Фото RestLib
На некоторых популярных курортах цены наоборот снизились: в Полянице – 1000 гривен (-17%), в Сходнице – 600 гривен (-14%), в Славском – 1 100 гривен (-4%).