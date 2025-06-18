Снова идут вверх: каковы цены на аренду жилья в Греции

В Греции дальше обостряется жилищный кризис, поэтому цены на аренду продолжают расти. Это становится настоящим шоком для граждан страны.

Эксперты по недвижимости говорят, что ситуация достигла критической точки. Стоимость аренды находится на очень высоком уровне по сравнению с доходами среднего домохозяйства, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Афинские новости".

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Почему в Греции так дорожает аренда

Как отмечают в Нацбанке Греции, обострение проблемы связано с:

масштабной инвестиционной эксплуатацией недвижимости;

изъятием с рынка объектов, связанных с кредитами, которые не обслуживаются, и предназначены для аукционов;

вялой активностью в строительном секторе, а затем недостатком жилых запасов.

Рост цен на аренду связывают с повышенным спросом, который предложение не может удовлетворить. К тому же в курортный сезон многие владельцы жилья перешли с долгосрочной на посуточную аренду.

Известно, что средняя арендная плата в Греции по состоянию на апрель составляла около 440 евро в месяц. Согласно аналитическим данным, в первом квартале 2025 года заметный рост цен на аренду прослеживается по всей стране.

В каких районах самая дорогая аренда

В сегменте самых высоких цен на жилье лидируют Киклады. Там средняя цена составляет 14,2 евро за квадратный метр. Следующими выделяют южные и северные пригороды, а также центр Афин, и Пирей.

В Аттике самым дорогим остается Вульягмени – с ценой 20 евро за квадрат. В Салониках самые высокие цены в районе Вардар-Лаханокипи (11,1 евро за квадрат) и в самом центре (10,8 евро за квадрат).

Также список самых дорогих районов пополняют Филотеи, Вула и пригород Афин – Психико.