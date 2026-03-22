Аренда квартир во Львове: где дороже всего жить и как различаются цены по районам

Во Львове сохраняется заметная разница стоимости аренды в зависимости от района и типа жилья. Самыми дорогими остаются отдельные спальные и приближенные к центру районы, тогда как более доступные варианты – на окраинах.

Сколько стоит аренда однокомнатных квартир?

Об актуальной стоимости аренды квартир во Львове свидетельствуют данные аналитики ЛУН по состоянию на 21 марта 2026 года.

Однокомнатные квартиры во Львове в среднем стоят 18 тысяч гривен, двухкомнатные – 21 тысяч гривен, трехкомнатные – 28 тысяч гривен.

Самые высокие цены на однокомнатные квартиры зафиксированы сразу в двух районах – Сиховском и Шевченковском. Там аренда в среднем составляет 19 900 гривен в месяц.

Несколько дешевле снять жилье во Франковском районе – около 18 000 гривен. В Железнодорожном районе цены еще ниже – 17 700 гривен.

Наиболее доступные варианты предлагают в Галицком районе – 16 400 гривен, а также в Лычаковском – около 15 400 гривен.

Где дороже всего арендовать двухкомнатное жилье?

Сегмент двухкомнатных квартир возглавляет Шевченковский район – в среднем 24 300 гривен в месяц.

Далее следуют Лычаковский и Галицкий районы – по 22 100 гривен. Во Франковском районе аренда стоит примерно 20 000 гривен, а в Железнодорожном – 19 500 гривен.

Самое дешевое двухкомнатное жилье можно найти в Сиховском районе – в среднем 18 000 гривен.

Что с ценами на трехкомнатные квартиры?

Полноценная статистика по трехкомнатным квартирам пока ограничена. Данные доступны только для Франковского района, где средняя аренда составляет 28 800 гривен в месяц. В других районах информации пока недостаточно для формирования репрезентативной выборки.

Как изменились цены за год и последние месяцы?

Несмотря на разницу между районами, общая динамика рынка показывает сдержанные изменения. Аренда однокомнатных квартир за год выросла примерно на 7%, однако за последние полгода цены просели почти на 4% и фактически не менялись в течение последнего месяца.

Похожая ситуация и с двухкомнатным жильем: в годовом измерении цены прибавили около 7,7%, однако за полгода снизились более чем на 8%. В то же время в марте зафиксирован небольшой месячный рост – около 2,4%.

Наиболее динамичным остается сегмент трехкомнатных квартир: за год аренда подорожала более чем на 21%. В то же время за последние полгода цены немного скорректировались вниз, но только за последний месяц снова резко выросли – более чем на 11%.

Что будет дальше на рынке аренды Львова?

Несмотря на колебания в краткосрочной перспективе, в целом рынок аренды в крупных городах, в том числе и во Львове, не демонстрирует резких скачков.

Как отмечала 24 Канала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, существенного роста ставок в крупных агломерациях пока не ожидается из-за отсутствия сильных драйверов спроса. В то же время возможны лишь точечные пересмотры цен – прежде всего в ликвидных объектах или в сегменте доступного жилья.

Эксперт объясняла, что локальные повышения могут возникать из-за внутренней миграции, однако это не формирует общего тренда роста, а скорее создает ситуативный спрос на отдельных рынках.

Где в Украине можно найти самую дешевую аренду жилья?

Несмотря на общее подорожание жилья, в Украине все еще можно найти относительно дешевые варианты аренды, однако их количество ограничено. Самые доступные предложения сосредоточены преимущественно в городах вблизи зоны боевых действий, где цены ниже из-за рисков безопасности и слабый спрос.

В то же время в крупных городах такие варианты встречаются редко и обычно имеют существенные недостатки или требуют ремонта. В целом рынок остается неравномерным: цены значительно отличаются в зависимости от локации, а дешевое жилье часто связано с компромиссами по качеству или условиям проживания.