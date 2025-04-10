Реформа аренды жилья в Украине: что хотят изменить

В Украине работают над реформой аренды жилья. В частности, в Верховной Раде и профильных министерствах продолжаются консультации по уменьшению налогов для детенизации рынка.

Об этом рассказала председатель комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, информирует 24 Канал.

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Какая проблема есть на рынке аренды жилья

Как сообщила Шуляк, в 2025 году стартовал проект предоставления вынужденным переселенцам субсидий на аренду жилья. "Уже сейчас мы можем проанализировать статистику и оказывается, что она не является положительной – арендодатели не очень активно предлагают жилье ВПЛ", – отметила нардеп.

По ее словам, основная причина медленного внедрения субсидий – отсутствие реформ на рынке аренды жилья.

Люди не хотят показывать свои доходы от предоставления жилья в аренду, потому что это 18% налога на доходы с физических лиц и 5% военный сбор. То есть арендодатель должен заплатить 23% от суммы аренды. В то же время государство не может по-другому предоставлять субсидию, нужно зарегистрировать официальный договор,

– объяснила председатель комитета.

В парламенте продолжается активная дискуссия с привлечением профильных министерств и экспертов, чтобы найти баланс между наполнением бюджета и стимулированием развития рынка аренды жилья.



Рынок аренды жилья в Украине хотят вывести из тени / Фото Pexels

Что хотят изменить

Над изменениями работают представители Комитета налоговой политики, представители профессиональной среды и международных организаций. Они помогают формировать жилищную политику. Главный вопрос – уменьшить налоги для арендодателей.

Это поможет вывести из тени рынок арендного жилья. От этого выиграют арендодатели, потому что у них будут официальные договоры и доходы, а с этим гораздо проще жить,

– подытожила Шуляк.

И добавила, что это выгодно и государству, потому что оно получит налоговые поступления для реализации различных программ.