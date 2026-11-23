В Украине приобретут еще 21 дом для переселенцев, которые смогут бесплатно проживать в них до трех лет. Всего в рамках программы "Домики в селе" выделены средства на приобретение 74 домов.

Где будут приобретаться дома для переселенцев и сколько они будут стоить

Правительство выделило еще 10,475 миллиона гривен на приобретение 21 дома для ВПЛ. Жилье будут приобретать в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Максимальная стоимость одного дома составляет 500 тысяч гривен, пишет народный депутат Павел Фролов.

Ранее на программу уже было выделено 26,5 миллиона гривен на приобретение 53 домов. Вместе с новым финансированием общины смогут приобрести 74 дома для временного проживания переселенцев.

Приобретенное жилье будет оставаться в коммунальной собственности общин, а переселенцы смогут бесплатно проживать в нем до трех лет. ВПЛ будут оплачивать только коммунальные услуги, а срок проживания можно будет продлить по соглашению сторон.

Как ВПЛ могут получить бесплатное жилье в селе

Чтобы воспользоваться программой "Домики в селе", переселенцам нужно найти жилье и согласовать его приобретение с владельцем. Для этого необходимо:

Найти дом самостоятельно или с помощью местной общины или волонтеров.

Договориться с владельцем о продаже жилья.

В течение трех дней после достижения договоренности подать заявление в орган местной власти или онлайн через веб-портал Пенсионного фонда Украины.

В то же время, по словам Фролова, большая часть предусмотренной для программы субвенции в размере 500 миллионов гривен до сих пор недоступна из-за бездействия Минсоцполитики. Поэтому переселенцам рекомендуют уточнять возможность приобретения дома непосредственно у местных властей по месту жительства.

Какие еще жилищные программы создали для ВПЛ

Напомним, для ВПЛ построят более 1500 квартир в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком с льготной социальной арендой во Львове, Житомире, Николаеве, Кременчуге и Кропивницком.

Также государство ищет ресурсы для возобновления выплат по сертификатам: уже одобрили более 41 тысячи заявок в ожидании поступления 2 миллиардов гривен от Банка развития Совета Европы на жилищные ваучеры номиналом 2 миллиона гривен для ветеранов и лиц с инвалидностью.