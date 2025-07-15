Дом в Канаде не за миллионы: какие программа для жилья там доступны

В Канаде действуют программы, позволяющие получить жилье бесплатно или за символическую плату для людей, которые в этом нуждаются. В отдельных регионах страны доступно субсидирование проживания, или же модель совместного жилья.

Ключевой программой по бесплатному жилью в Канаде является Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC), которая, как государственный инструмент, координирует немало других программ, передает 24 Канал.

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Что известно о CMHC?

CMHC реализует программы доступного жилья, а также гарантирует ипотечные кредиты, в частности для малообеспеченных. Также, корпорация предоставляет субсидии и льготы на аренду.

К программам, которые координирует CMHC входят:

Canada Housing Benefit (CHB) (денежная помощь на аренду),

Co-Investment Fund (это по грантам и льготных кредитов на строительство или ремонт жилья, в частности для людей с инвалидностью, беженцев и т.д.),

Также Rapid Housing Initiative (RHI) – программа быстрого создания жилья для бездомных и социально уязвимых.

Какие программы есть по регионам Канады?

В то же время если брать программы по отдельным регионам страны, то, например, в Альберте можно обратиться к программам, например "Community Housing", или "Seniors Apartments", которые дают возможность арендовать жилье по цене не более 30% от дохода.

Кроме того, на сайте Alberta.ca есть программа по доступному жилью, что касается и украинцев. Там стоит подавать заявку, если:

доход ниже местных лимитов, определены для общества,

быть гражданином или постоянным жителем Канады, беженцем, заявителем на получение статуса беженца, иммигранта, или иммигрантом с постоянным местом жительства, для которого частное спонсорство прекращено,

эвакуированные из Украины, которые имеют разрешение на экстренные поездки между Канадой и Украиной.

На сайте отмечается, что если вы украинец, которому нужно жилье, или житель Альберты, которому предлагается жилье, то стоит посетить страницу "Украинцы в Альберте".

Канадско-манитобская жилищная помощь (CMHB)

Она помогает арендаторам в оплате основных расходов на жилье. Этой помощью можно воспользоваться где угодно в Манитобе. Ее стоимость компенсируется Канадской ипотечной и жилищной корпорацией (CMHC) и правительством Манитобы.

Помощь предоставляется 4 уязвимым слоям населения:

молодежь, которая находится в процессе перехода, или молодежь, которая вышла из-под опеки системы защиты детей, до 26 лет,

люди, которые находятся под угрозой беспризорности или являются беспризорными,

люди, которые живут с проблемами психического здоровья и зависимостями и проживают в специально отведенных домах для поддержки,

люди, которые вышли из отношений, где пострадали от насилия, и сейчас находятся в приюте.

Refugee Housing Canada

Эта программа работает в Торонто и Ванкувере и помогает беженцам через модель shared housing, то есть проживание в домах канадцев с минимальной оплатой за комнату.

Известно, что хозяева получают ежемесячную компенсацию от беженцев, которых они размещают. Кроме того, хозяева имеют право самостоятельно устанавливать арендную плату.

Однако бюджеты беженцев могут составлять от 500 до 1 500 долларов в месяц, а потому хозяева должны проанализировать данные о сумме, которую беженцы могут платить за аренду.