Британка сменила 18 домов, пока не поселилась в фургоне: какие у нее расходы

27-летняя британка устала от вечных переездов и очень дорогой аренды. Сменив 18 домов, она наконец поселилась в жилье на колесах.

Теперь девушка путешествует по Британии вместе с любимой собакой МакКартни, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Daily Star. По словам британки, на проживание она тратит только 650 фунтов в месяц.

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Не каждый переезд был по собственной воле

Николь переезжает с детства, а причиной называет "сложные обстоятельства". В самостоятельной жизни ее продолжали преследовать трудности: то неудачные отношения, то профессиональное выгорание. Суммарно за жизнь девушка переехала 18 раз, но однажды решила, что ей это надоело.

Изменить образ жизни подтолкнула также работа, которую девушка хоть и любила, но офисный график не выдерживала. Николь говорит, что тогда чувствовала себя как в ловушке.

Жизнь британки изменилась два года назад, когда у нее сломался автомобиль. Девушка решила не ремонтировать его, а приобрела фургон и переоборудовала его в жилье. Там есть все необходимое: от кухни и спального места, а питается автодом от солнечных панелей.

Николь в своем фургоне / Фото SWNS

"Я трачу меньше, чем когда-либо"

Сначала девушка жила на стоянке возле работы, путешествуя только в выходные. А когда устроилась работать уборщицей в кемпинге, начала настоящее фургонное приключение.

Теперь она ездит по Британии и с удовольствием исследует новые места: от Сноудонии до побережья Корнволла. Сейчас девушка работает дистанционно фотографом, создателем контента и SMM-специалистом.

Я трачу меньше, чем когда-либо на аренду, и у меня наконец есть свобода распоряжаться своими деньгами. МакКартни обожает эту жизнь, а я стала лучшей версией себя,

– поделилась британка.

Новый образ жизни дал ей ощущение стабильности и уверенности, хотя не каждый, кто живет в фургоне может сказать то же самое. Жить в доме на колесах британка планирует еще четыре года, а потом хочет переоборудовать его на домашний офис.