Где самые дорогие квартиры на вторичке в Украине: обновленный рейтинг по областям
- Цены на вторичную недвижимость в основном высокие в западных областях Украины, в частности на Львовщине и Закарпатье.
- В мае покупатели больше всего искали недвижимость в Хмельницкой, Одесской и Волынской областях.
В рейтинг областей с самыми высокими ценами на вторичную недвижимость в основном входят западные регионы. Хотя цены на квартиры за последний месяц там почти не выросли.
На первом месте в рейтинге – недвижимость столицы, которую аналитики DIM.RIA анализируют отдельно от всей Киевской области. Если же принимать во внимание только регионы, то лидером является Львовщина, рассказывает 24 Канал.
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Рейтинг областей с самой дорогой вторичкой
- Однокомнатные квартиры
На первом месте – Львовская область со средней стоимостью 74,3 тысячи долларов. Вторую позицию занимает Закарпатская область, где однокомнатные квартиры в среднем стоят 68 тысяч долларов.
На третьем месте – Винницкая область со средней стоимостью 56,6 тысяч долларов. А четвертое и пятое места занимают Волынская и Ивано-Франковская области – 54,9 и 54,8 тысячи долларов соответственно.
- Двухкомнатные квартиры
В этом сегменте Львовская и Закарпатская области также являются самыми дорогими. Двухкомнатное жилье стоит в среднем 95,5 и 85,7 тысячи долларов соответственно.
На третьем месте – Черновицкая область со средней стоимостью 76,1 тысячи долларов, а на четвертом – Ивано-Франковская со средней ценой 75,5 тысячи долларов. Замыкает пятерку – Винницкая область, где двухкомнатные квартиры стоят около 73,6 тысячи долларов.
- Трехкомнатные квартиры
Львовщина здесь также возглавляет рейтинг – средняя стоимость составляет 113,6 тысячи долларов. На втором месте – Черновицкая область, где трехкомнатные квартиры продают за 97,2 тысячи долларов.
Третье и четвертое место занимают Одесская и Закарпатская области соответственно. Средняя стоимость в этих регионах составляет 96,3 и 92,4 тысячи долларов. Пятерку снова замыкает Винницкая область, где трехкомнатные квартиры предлагают ориентировочно за 88 тысяч долларов.
Каким был вторичный рынок в мае
Активно в мае пользователи DIM.RIA искали вторичную недвижимость в Хмельницкой, Одесской и Волынской областях. Что касается предложения, то больше всего активизировались продавцы из Волынской, Ровенской и Николаевской областей.
Аналитика рынка в мае 2025 года / Данные DIM.RIA
В течение мая средняя стоимость одно- и двухкомнатных квартир в большинстве регионов выросла. На трехкомнатные квартиры цена в основном снизилась или не изменилась.