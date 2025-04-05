Как за месяц изменились цены на квартиры: где жилье подорожало ощутимее всего

В течение марта цены на квартиры в Украине не претерпели ощутимых изменений. В разных областях зафиксировали или рост, или падение стоимости жилья на несколько процентов. Самые дорогие квартиры традиционно предлагают в Киеве.

О том, как за март 2025 года изменились цены на жилую недвижимость в Украине, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные DIM.RIA.

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Первичный рынок жилья

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в валюте в течение марта немного увеличилась в большинстве областей Украины. Если сравнивать с предыдущим годом, то цена также преимущественно выросла в регионах, которые удалены от зоны боевых действий.

Наиболее ощутимо за март квартиры подорожали в Черниговской и Харьковской областях – на 3 и 2% соответственно. Наибольшее падение цен зафиксировали в Одесской области – на 4% и Житомирской – на 3%.

Дороже всего квартиры продают в таких регионах:

Киев – 1 358 долларов за квадратный метр;

Закарпатье – 1 137 долларов за квадратный метр;

Львовская область – 1 076 долларов за квадрат.

Самое дешевое жилье в Запорожье и Сумской области – 505 и 525 долларов за квадрат соответственно.

Заметим: несмотря на высокие средние цены на жилье в новостройках, в Киеве и Львове все же можно найти бюджетное жилье.



Как изменились цены на жилье в регионах Украины в марте / Инфографика DIM.RIA

Рынок вторичной недвижимости

Цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке в марте колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов. Однако если сравнивать с мартом 2024 года, то она преимущественно росла.

За месяц наибольший рост цен зафиксировали в Черновицкой и Львовской областях – на 8 на 4% соответственно. Ощутимо подешевело жилье в Херсонской и Волынской областях – на 4%.

Самое дорогое вторичное жилье в таких регионах:

Киев – 90 371 доллар;

Львовская область – 73 507 долларов;

Закарпатье – 69 691 доллар.

Самые дешевые квартиры в Запорожской и Херсонской областях – 19 857 и 14 440 долларов соответственно.



Как изменились цены на однокомнатные квартиры в регионах Украины за март / Инфографика DIM.RIA