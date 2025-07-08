По состоянию на июль, по данным аналитиков, цена за паркоместо в элитных жилых комплексах Киева варьируется в среднем от 11,5 тысячи долларов до 60 тысячи долларов, передает 24 Канал со ссылкой на OLX Недвижимость.

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Где дороже и дешевле всего купить паркоместо в столице

В самые дорогие районы Киева входят Печерск с ценой в 22 – 27 тысяч долларов, в то же время в таких жилых комплексах, как Tetris Hall 2 цена достигает даже до 60 тысяч долларов.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір’я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Зато в центре, а это Шевченковский район, в среднем цена в диапазоне от 18 тысяч до 24 тысяч долларов. На Подоле стоимость больше – до 45 тысяч долларов.

В то же время более низкую цену можно найти на Оболони, Лукьяновке и Соломенке – от 13 тысяч до 17 тысяч долларов за паркоместо. А вот на Троещине, Святошине и Виноградаре – от 7,5 тысяч до 11 тысяч долларов.

Почему стоимость за автоместо существенно возросла

На это выделяют несколько причин, среди которых:

Рост количества авто в столице – более 1,2 миллиона, по словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимира Прокопива,

В старых жилых комплексах дефицит паркомест,

Введены новые штрафы за неправильную парковку,

Застройщики экономят на подземных паркингах,

Вырос спрос среди инвесторов на паркоместа для сдачи в аренду.

Поэтому, при таких обстоятельствах стоянка превращается в полноценный инвестиционный актив. Только по данным компании InCo home, аренда паркоместа в спальных районах может приносить 4 – 7% годового дохода, одновременно в центральных – до 9%.