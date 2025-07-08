Станом на липень, за даними аналітиків, ціна за паркомісце в елітних житлових комплексах Києва варіюється в середньому від 11,5 тисячі доларів до 60 тисячі доларів, передає 24 Канал з посиланням на OLX Нерухомість.

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Де найдорожче та найдешевше купити паркомісце у столиці

До найдорожчих районів Києва входять Печерськ з ціною у 22 – 27 тисяч доларів, водночас у таких житлових комплексах, як Tetris Hall 2 ціна досягає навіть до 60 тисяч доларів.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір’я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Натомість у центрі, а це Шевченківський район, в середньому ціна в діапазоні від 18 тисяч до 24 тисяч доларів. На Подолі вартість більша – до 45 тисяч доларів.

Водночас нижчу ціну можна знайти на Оболоні, Лук'янівці та Солом'янці – від 13 тисяч до 17 тисяч доларів за паркомісце. А от на Троєщині, Святошині та Виноградарі – від 7,5 тисячі до 11 тисяч доларів.

Чому вартість за автомісце суттєво зросла

На це виділяють декілька причин, серед яких:

Зростання кількості авто у столиці – понад 1,2 мільйона, за словами заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва,

У старих житлових комплексах дефіцит паркомісць,

Запроваджено нові штрафи за не правильне паркування,

Забудовники економлять на підземних паркінгах,

Зріс попит серед інвесторів на паркомісця для здачі в оренду.

Відтак, за таких обставин стоянка перетворюється на повноцінний інвестиційний актив. Лише за даними компанії InCo home, оренда паркомісця в спальних районах може приносити 4 – 7% річного доходу, водночас в центральних – до 9%.