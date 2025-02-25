Сколько лет нужно откладывать арендную плату, чтобы купить однокомнатную квартиру

Покупка собственного жилья для многих украинцев становится все более недоступной из-за постоянного роста цен на недвижимость. Аренда тоже дорожает, поэтому возникает вопрос, скольким годам съема жилья равна его покупка.

OLX Недвижимость на основе данных аналитики исследовали, сколько придется откладывать квартплату, чтобы купить жилье в каждом областном центре Украины. Для сравнения взята аренда однокомнатной квартиры и покупка ее на вторичном рынке, сообщает 24 Канал.

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В каких городах удастся быстрее всего купить жилье

Самый короткий период, за который удастся купить однокомнатную квартиру, наблюдается в Ужгороде – 8,6 года. Именно столько времени нужно будет откладывать 16,9 тысячи гривен, чтобы купить жилье за 1,7 миллиона гривен.

Также недолгий срок рассчитали в Днепре (8,9 года), Луцке (9,8 года) и Сумах (9,9 года). То есть в условиях ценовой стабильности жители этих городов могут окупить стоимость квартиры менее чем за десятилетие.

Аренда относительно покупки / Аналитика OLX Недвижимости

Где арендную плату придется откладывать минимум 15 лет

Более 15 лет аренды будет равняться покупка жилья в Чернигове (15,7 года), Киеве (15,5 года), Одессе (15,3 года) и Виннице (15,2 года). В этих городах цены на жилье слишком высоки относительно арендных ставок.

Самый длинный срок окупаемости в Херсоне (17,9 года) и Харькове (15,8 года), что не является показательным, учитывая сложную ситуацию с безопасностью. Стоимость аренды жилья там значительно ниже, чем могла бы быть при мирных условиях.

В целом по стране расходы на аренду сравниваются со стоимостью квартиры примерно за 12 – 13 лет. В городах с быстрой окупаемостью выгоднее покупать жилье, тогда как в регионах с длительным сроком окупаемости аренда является целесообразным вариантом.