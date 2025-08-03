Рынок недвижимости в Ужгороде демонстрирует постоянный рост цен. В течение последних трех лет повышение цен происходит волнообразно, и напрямую зависит от общей ситуации в стране.

О том от чего зависят цены на недвижимость в Ужгороде, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий риелтора Галины Бучко Общественному.

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Как ситуация на фронте влияет на цену жилья в Ужгороде?

По словам Галины Бучко, каждое обострение на фронте, в регионах, приближенных к линии боевых действий, вызывает увеличение спроса на жилье в Ужгороде, а это соответственно влечет за собой и повышение цен.

Например, за последний месяц четко видно, как подорожала аренда – доступные варианты разобрали быстро, остались в основном дорогие. Спрос на покупку также вырос. Хотя стремительного скачка цен пока не фиксируют, риелтор убеждена, что он вскоре будет.



Ситуация в стране влияет на цены жилья в Ужгороде / Фото Общественного

Что еще влияет на цену жилья?

В Ужгороде сейчас активно развивается строительство – количество новых жилых проектов выросло почти вдвое. Причем это касается не только областного центра, но и всего региона. В то же время появление новых объектов на рынке не всегда приводит к удешевлению недвижимости.

На стоимость жилья больше влияют качество строительства, базовая комплектация, локация и спрос. То есть даже при росте количества проектов цены не падают, потому что есть значительный спрос и себестоимость строительства высокая,

– объясняет Галина Бучко.

По популярности типа жилья, то все зависит от категории покупателей. Среди ВПО это жилье, в которое можно сразу заселяться – с ремонтом, мебелью и техникой.

К слову, на вторичном рынке стоимость одного квадратного метра составляет от 1 000 до 1 200 долларов. В новостройках, которые уже готовы к заселению, цены начинаются от 1 300 и могут доходить до 2 000 долларов за квадрат.