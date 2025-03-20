Вырастут или снизятся цены на аренду жилья в Польше этой весной: что говорят эксперты

С начала 2025 года на рынке недвижимости Польши фиксируют рост цен. В частности, цена аренды в большинстве крупных городов выросла на 5%, если сравнивать с концом 2024 года.

О том, как изменилась стоимость аренды квартир в Польше и какими будут цены в ближайшие месяцы, 24 Канал рассказывает со ссылкой на In Poland.

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Цены на аренду жилья в Польше

По данным профильных порталов, в 13 из 17 крупных польских городов стоимость аренды выросла в среднем на 5% по сравнению с декабрем 2024 года. Больше всего цены увеличили в Сосновце (на 5,4%) и Торуни (на 5,5%).

Самым дорогим городом для аренды жилья остается Варшава. Чтобы снимать там малогабаритную однокомнатную квартиру (речь идет о площади в 18 – 28 квадратных метров), придется выкладывать в месяц минимум 2 100 злотых (22,5 тысячи гривен).



Эксперты прогнозируют весной стабильные цены на аренду или даже их снижение / Фото Depositphotos

Что прогнозируют эксперты

По словам экспертов по недвижимости, весной 2025 года цены на аренду жилья в Польше могут стабилизироваться или даже уменьшиться. Это связано с тем, что предложений квартир на рынке становится больше, ведь все больше инвесторов сдают приобретенные ранее квартиры в аренду. Кроме того, отток беженцев из Украины на Пасху, которые составляют значительную часть арендаторов, будет способствовать по крайней мере временному снижению спроса на съемное жилье.

Напомним, правительство Польши внедряет новые правила аренды жилья в 2025 году. Они будут иметь влияние на рынок недвижимости. В частности, усилят контроль над краткосрочной арендой. Это может уменьшить количество доступных квартир для долгосрочной аренды, а также повлияет на цены – они вырастут.