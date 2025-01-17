В двух самых дорогих областях в 2024 году упали цены на аренду квартир

Средняя месячная плата за аренду однокомнатной квартиры в декабре 2024 года составила более 7 тысяч гривен. В двух областях, которые являются самыми дорогими для найма жилья, цены уменьшились.

О динамике цен на аренду жилья в Украине 24 Канал сообщает со ссылкой на данные Госстата.

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Где стоимость аренды жилья была самая высокая

В Госстате посчитали, что средняя плата за аренду однокомнатной квартиры в декабре 2024 года составляла 7 220 гривен в месяц. За год аренда подорожала на 9,3%, одновременно общая инфляция была на уровне 12,%.

На первом месте по ценам на аренду жилья остается Закарпатская область. Хотя там аренда упала за год на 7,6% – до 11 769 гривен. Далее следует Львовщина, там стоимость аренды уменьшилась на 11,4% – до 10 449 гривен. На третьем месте – Ровенская область. Там за год снимать жилье стало дороже на 37,4%, средняя месячная стоимость – 9 891 гривны.

У Киеве аренда жилья также подорожала – на 10,4% и составляет в среднем 9 632 гривен. Столица сохраняет по стоимости аренды четвертую строчку.



Как за год изменились цены на аренду жилья в регионах / Данные Госстата

В целом стоимость аренды растет в западных регионах. В частности, в Ивано-Франковской области цены повысились на 32,4% – до 8 105 гривен, в Тернопольской выросли на 31,8% – до 7 385 гривен, в Волынской произошел прирост на 34,6% – до 8 069 гривен.

Где арендовать жилье дешевле всего

Самые низкие цены на аренду жилья уже традиционно в прифронтовых регионах. В Херсонской области средняя цена 2 928 гривен в месяц, в Запорожской – 3 623 гривны, в Николаевской – 3 694 гривны.