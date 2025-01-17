Про динаміку цін на оренду помешкань в Україні 24 Канал повідомляє з посиланням на дані Держстату.

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Де вартість оренди житла була найвища

У Держстаті порахували, що середня плата за оренду однокімнатної квартири в грудні 2024 року становила 7 220 гривень у місяць. За рік оренда подорожчала на 9,3%, водночас загальна інфляція була на рівні 12,%.

На першому місці за цінами на оренду житла залишається Закарпатська область. Хоча там оренда впала за рік на 7,6% – до 11 769 гривень. Далі йде Львівщина, там вартість оренди зменшилася на 11,4% – до 10 449 гривень. На третьому місці – Рівненська область. Там за рік винаймати житло стало дорожче на 37,4%, середня місячна вартість – 9 891 гривні.

У Києві оренда житла також подорожчала – на 10,4% і становить у середньому 9 632 гривень. Столиця зберігає за вартістю оренди четверту сходинку.



Як за рік змінилися ціни на оренду житла в регіонах / Дані Держстату

Загалом вартість оренди зростає в західних регіонах. Зокрема, в Івано-Франківській області ціни підвищилися на 32,4% – до 8 105 гривень, у Тернопільській зросли на 31,8% – до 7 385 гривень, у Волинській відбувся приріст на 34,6% – до 8 069 гривень.

Де орендувати помешкання найдешевше

Найнижчі ціни на оренду житла вже традиційно в прифронтових регіонах. У Херсонській області середня ціна 2 928 гривень у місяць, у Запорізькій – 3 623 гривні, у Миколаївській – 3 694 гривні.