В Харькове аренда квартир подорожала вдвое: какие цены в других городах

В октябре 2026 года цены на аренду однокомнатных квартир в Харькове, Тернополе и Ивано-Франковске выросли на 45 – 100%, тогда как в Киеве и Сумах винайняти житло стало дешевше. Однако стремительное подорожание еще не означает, что именно в этих городах придется платить за квартиру больше всего.

Как изменились цены на аренду квартир в октябре 2026 года

По данным ЛУН, в октябре 2026 года аренда квартир в большинстве областных центров Украины подорожала по сравнению с прошлым годом.

Больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры в Харькове, где аренда подорожала вдвое. В Тернополе стоимость повысилась на 83%, в Ивано-Франковске – на 47%, а в Запорожье – на 40%. В то же время в Киеве однокомнатные квартиры подешевели на 6%, а в Сумах – на 8%.

Аренда двухкомнатных квартир больше всего подорожала в Харькове, где цены выросли на 114%. В Тернополе стоимость повысилась на 72%, в Хмельницком – на 55%, а в Запорожье – на 50%.

Зато в Сумах цены снизились на 12%, а в Киеве – на 4%. Среди трехкомнатных квартир наибольший рост наблюдался в Ивано-Франковске и Харькове, где аренда подорожала на 77% и 65% соответственно. В столице такое жилье подешевело на 17%, а в Сумах – на 20%.

Где дороже всего и дешевле всего снять квартиру в Украине

Дороже всего арендовать однокомнатную квартиру в Ужгороде, где за жилье в среднем просят 36 700 гривен в месяц. Во Львове аренда стоит 25 200 гривен, а в Ивано-Франковске – 22 900 гривен.

В Луцке однокомнатное жилье сдают за 19 тысяч гривен, тогда как в Тернополе и Черкассах средняя стоимость составляет 18 300 гривен. В Киеве арендовать такую квартиру можно в среднем за 16 тысяч гривен.

Дешевле всего арендовать однокомнатные квартиры можно в:

Херсоне – 4 000 гривен;

Сумах – 6 000 гривен;

Чернигове и Запорожье – по 7 000 гривен;

Николаеве – 7 500 гривен;

Харькове и Кропивницком – по 9 000 гривен.

Среди двухкомнатных квартир самая дорогая аренда во Львове – 30 400 гривен в месяц. В Ивано-Франковске за такой вид жилья просят 27 500 гривен, а в Киеве – 22 900 гривен.

Больше всего за трехкомнатные квартиры также платят во Львове, где аренда стоит 41 200 гривен. В столице снять трехкомнатную квартиру можно в среднем за 35 тысяч гривен, а в Ивано-Франковске – за 33 400 гривен.

Напомним, из-за усиления российских обстрелов жители Запорожья переезжают в более безопасные регионы Украины. На перевозку вещей и аренду жилья на новом месте семье может понадобиться не менее 80 тысяч гривен.