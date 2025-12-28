За год аренда однокомнатных квартир подорожала по всей Украине: есть только один город-исключение

Медианная стоимость аренды однокомнатных квартир за последний год выросла по всей Украине. И лишь один областной центр стал исключением.

Об этом свидетельствуют данные OLX Недвижимость. Аналитики проанализировали цены, которые были в ноябре 2024 и ноябре 2025 годов. О результатах рассказывает 24 Канал.

В каком городе аренда однокомнатного жилья пошла на спад?

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за год выросла во всех регионах Украины. Самый ощутимый рост зафиксировали в Одессе и Харькове – по +25%. В то же время в Днепре, Запорожье, Ровно и Хмельницком цены остались на уровне 2024 года. А вот дешевле снимать однокомнатное жилье стало только в Луцке – на 4%.

Лидером по стоимости аренды однокомнатной квартиры однокомнатной квартиры остается Ужгород, где цены за год подпрыгнули на 12%. За ним следует Львов – 17 807 гривен (+ 5%) и Киев – 16 000 гривен (+7%).

К слову, двухкомнатные квартиры подешевели уже в 3 городах – Луцке, Киев и Сумах. А трехкомнатные квартиры стало дешевле снимать в 5 городах – Херсоне, Одессе, Сумах, Чернигове и Луцке.



Цены за аренду однокомнатных квартир / Инфографика OLX Недвижимость

Заметим, что эксперты ЛУН приводят несколько иные данные. По их информации, средняя стоимость однокомнатной квартиры за год снизилась сразу в городах: Сумах – на 14%, Полтаве – на 7%, Ровно – на 4%, Киеве – на 3%.

О чем еще говорится в годовом отчете от OLX Недвижимость?

В 2025 году около трети покупателей планировали приобрести жилье в 2026 году, что поддерживало постепенное восстановление рынка. Медианная стоимость квартир выросла на 19%, самые высокие цены сохранялись в Киеве и западных городах, а Ужгород стал лидером по темпам подорожания. Сегмент частных домов рос быстрее: спрос увеличился, а медианная цена поднялась на 27%.

На рынке аренды квартир спрос и предложение сократились, но цены выросли на 8%, больше всего – на трехкомнатное жилье; Самой дорогой для аренды оставался Ужгород. Аренда домов была одной из самых активных и подорожала на 13% из-за дефицита предложения. Коммерческая недвижимость потеряла активность, однако арендные ставки выросли на 25%, прежде всего на офисы.

В 2026 году рынок недвижимости будет оставаться под давлением дефицита предложения и стабильного спроса, что будет поддерживать рост цен, особенно на автономное жилье в безопасных регионах. Снижение стоимости не ожидается из-за ограниченного количества объектов, подорожание строительства и осторожные решения покупателей; спрос будет поддерживать программа "еОселя". В аренде будет сохраняться интерес к автономным квартирам и жилью в пригородах.