Где аренда жилья самая дорогая?

На западе Украины самая дорогая аренда жилья остается в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина. Здесь за последние полгода цены снова подскочили почти на все виды квартир.

Ужгород, по данным ЛУН, продолжает возглавлять рейтинг с самыми дорогими однокомнатными квартирами на западе. За последние полгода цены здесь подскочили на 14% и сейчас составляют 21 200 гривен. Двухкомнатные сдают в аренду за 33 900 гривен, что на 55% дороже, чем было раньше. Данных о трехкомнатных квартирах нет.

У Львове однокомнатные квартиры подорожали на 3%, сейчас они стоят 17 500 гривен. Цены на двухкомнатные в среднем составляют 21 тысяча гривен, это на 5% дороже, чем было полгода назад. Стоимость на трехкомнатные подскочила на 15%, сейчас их сдают за 25 200 гривен в месяц.

Ивано-Франковск замыкает тройку лидеров по стоимости аренды в регионе. За последние полгода однокомнатные квартиры здесь подорожали на 9%, сейчас они стоят 15 тысяч гривен. Двухкомнатные подскочили на 14% в цене, в среднем их теперь сдают за 19 тысяч гривен. Стоимость трехкомнатных не изменилась – 19 100 гривен в месяц.

Сколько стоит аренда в других областях?

Стоимость аренды в Луцке:

однокомнатные квартиры – 14 000 гривен, цена не изменилась;

двухкомнатные – 15 000 гривен, цена не изменилась;

трехкомнатные – недостаточно данных.

Стоимость аренды в Черновцах:

однокомнатные квартиры – 12 700 гривен, +2% за полгода;

двухкомнатные – 16 900 гривен, +21% за полгода;

трехкомнатные – недостаточно данных.

Стоимость аренды в Тернополе:

однокомнатные квартиры – 11 500 гривен, +15% за полгода;

двухкомнатные – 12 700 гривен, цена не изменилась;

трехкомнатные – 14 800 гривен.

Стоимость аренды в Хмельницком:

однокомнатные квартиры – 11 000 гривен, +10% за пол года;

двухкомнатные – 11 000 гривен, +10% за полгода;

трехкомнатные – 12 000 гривен, цена не изменилась.

Стоимость аренды в Ровно:

однокомнатные квартиры – 11 000 гривен, – 4% за пол года;

двухкомнатные – 12 000 гривен, цена не изменилась;

трехкомнатные – 12 000 гривен, цена не изменилась.

Обратите внимание! У Ровно подешевели однокомнатные квартиры, в остальных городах – аренда выросла. В то же время наибольший процент зарплаты идет на аренду жилья в Ужгороде – 80%, наименьший в Хмельницком – 44%.

