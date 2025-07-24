Аренда жилья в Киеве: как реальные цены отличаются от тех, что в объявлении

В первой половине 2025 года спрос на аренду в Киеве рос вместе с ценами. По состоянию на июль средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в объявлениях повысилась на 14% – до 18 300 гривен. Впрочем, эти данные не всегда соответствуют реальной ситуации на рынке.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику ЛУН по итогам первого полугодия настоящие цены заключенных сделок заметно ниже тех, что заявлены на профильных ресурсах.

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Каковы расхождения между объявлениями и фактическими ценами аренды в Киеве?

Согласно аналитическому отчету, до июня 2025 года стоимость фактически сданных однокомнатных квартир росла синхронно с ценами в объявлениях. Однако в июне ситуация изменилась: в то время, как в объявлениях средняя арендная ставка достигла 18,3 тысячи гривен, реальная стоимость заключенных договоров снизилась до 16,6 тысячи гривен. Это свидетельствует о расхождении в 10%.

Похожие тенденции наблюдаются и в сегменте двухкомнатных квартир. С начала года стоимость аренды жилья в объявлениях выросла до 28 тысяч гривен (рост на 22%), тогда как средняя цена реально сданных квартир составила 23,3 тысячи гривен (на 19%).

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Особую динамику демонстрирует рынок трехкомнатных квартир. Здесь за полгода стоимость аренды выросла на 19% и достигла 47,2 тысячи гривен. Аналитики также обращают внимание на интересный тренд: в период с марта по май зафиксировано различие в направлениях изменений средней цены в объявлениях и фактической стоимости аренды трехкомнатного жилья.



Средние цены однокомнатных квартир в Киеве / Инфографика ЛУН

В начале июня 2025 года рынок аренды жилья в Киеве зафиксировал рекордный разрыв между заявленными ценами в объявлениях и фактической стоимостью сданных квартир. В денежном выражении эта разница достигла 22,5 тысячи гривен, а в процентном соотношении – почти вдвое. Однако к концу месяца тенденция начала меняться: цены в объявлениях несколько снизились с 47,5 до 47,2 тысячи гривен, а средняя цена реально сданных квартир наоборот выросла – с 25 до 30,7 тысячи гривен.

Сколько стоит аренда квартиры в Киеве в июле 2025 года?

В июле больше всего за аренду однокомнатной квартиры просят в так называемых царских (дореволюционных) домах – в среднем 28 тысяч гривен в месяц. Для сравнения: в новостройках такая квартира обойдется в 21 тысячу гривен, а в хрущевках – только 12 тысяч гривен.

Цены на двухкомнатные квартиры более сбалансированы: в царских домах, новостройках и сталинках средняя стоимость аренды держится в пределах 31 – 35 тысяч гривен в месяц.

Какие самые популярные ценовые категории и где выгоднее всего арендовать?

По данным ЛУН, больше всего объявлений по аренде однокомнатных квартир в июле представлено в диапазоне 14 – 16 тысяч гривен. Для двухкомнатных самый распространенный ценовой сегмент – 10 – 20 тысяч гривен.



Средняя цена аренды квартиры по районам Киева / Инфографика ЛУН

Зато рынок трехкомнатных квартир претерпел существенные изменения: в апреле больше всего предложений было в пределах 15 – 25 тысяч гривен, а уже в начале июня – в категории 40 – 45 тысяч гривен.

Выгоднее всего арендовать квартиру в Деснянском районе – там однокомнатное жилье стоит в среднем 10 тысяч гривен в месяц. Самые высокие цены традиционно удерживают центральные районы: в Печерском стоимость аренды однокомнатной квартиры достигает 35 тысяч гривен в месяц, в Шевченковском – 30 тысяч гривен.