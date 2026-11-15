Квартиры во Львове не по карману многим покупателям: сколько стоит жилье осенью

Adv

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке Львова

В октябре 2026 года однокомнатная квартира на вторичном рынке Львова стоила в среднем 3,48 миллиона гривен, или 75,6 тысячи долларов, сообщает OLX Недвижимость.

Годом ранее за такое жилье просили 2,81 миллион гривен, или 66,8 тысячи долларов. Так, за год квартиры подорожали примерно на 13% в долларовом эквиваленте.

Несмотря на рост цен, интерес к покупке квартир также возрос. За год количество объявлений о продаже однокомнатного жилья выросло на 4%, а общее количество откликов – на 18%. В среднем на одно объявление приходилось 15,3 отклика, что на 13% больше, чем в октябре 2025 года.

Каков бюджет покупателей квартир во Львове

По результатам опроса, 25% респондентов уже искали жилье или рассматривали его покупку в течение ближайших 1–3 лет. Однако бюджеты большинства потенциальных покупателей значительно ниже средней стоимости однокомнатной квартиры.

На приобретение жилья опрошенные готовы потратить:

до 30 тысяч долларов – 19%;

от 31 до 50 тысяч долларов – 31%;

от 51 до 70 тысяч долларов – 23%;

от 71 до 90 тысяч долларов – 12%;

более 91 тысячи долларов – 2%.

Еще 13% опрошенных не определились, что готовы потратить на квартиру.

Таким образом, половина потенциальных покупателей рассчитывает на сумму до 50 тысяч долларов. Это как минимум на 25,6 тысячи долларов меньше, чем средняя цена однокомнатной квартиры во Львове.

Среди тех, кто не планирует покупать жилье, 44% назвали главным препятствием высокие цены, 36% – нехватку денег, а 27% – неопределенность в стране. Еще 8% сдерживает недоступность ипотеки или кредитования. Поэтому часть покупателей, которые не находят подходящей квартиры во Львове, рассматривает жилье в Винниках, Брюховичах и Сокольниках.

Напомним, в ноябре 2026 года однокомнатные квартиры на вторичном рынке Львова стоили в среднем 75 тысяч долларов. Стоимость жилья с ремонтом существенно различалась в зависимости от района: самые дорогие однокомнатные квартиры продавались в Сиховском районе за 113 тысяч долларов, а самые дешевые – в Галицком за 75 тысяч долларов.