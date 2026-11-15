Квартири у Львові не по кишені багатьом покупцям: скільки коштує житло восени

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Скільки коштують квартири на вторинному ринку Львова

У жовтні 2026 року однокімнатна квартира на вторинному ринку Львова коштувала в середньому 3,48 мільйона гривень, або 75,6 тисячі доларів, повідомляє OLX Нерухомість.

Роком раніше за таке житло просили 2,81 мільйона гривень, або 66,8 тисячі доларів. Таким чином, за рік квартири подорожчали приблизно на 13% у доларовому еквіваленті.

Попри зростання цін, інтерес до купівлі квартир також збільшився. За рік кількість оголошень про продаж однокімнатного житла зросла на 4%, а загальна кількість відгуків – на 18%. У середньому на одне оголошення припадало 15,3 відгуку, що на 13% більше, ніж у жовтні 2025 року.

Який бюджет мають покупці квартир у Львові

За результатами опитування, 25% респондентів уже шукали житло або розглядали його купівлю протягом найближчих 1–3 років. Проте бюджети більшості потенційних покупців значно нижчі за середню вартість однокімнатної квартири.

На придбання житла опитані готові витратити:

до 30 тисяч доларів – 19%;

від 31 до 50 тисяч доларів – 31%;

від 51 до 70 тисяч доларів – 23%;

від 71 до 90 тисяч доларів – 12%;

понад 91 тисячу доларів – 2%.

Ще 13% опитаних не визначилися, скільки готові витратити на квартиру.

Отже, половина потенційних покупців розраховує на суму до 50 тисяч доларів. Це щонайменше на 25,6 тисячі доларів менше, ніж середня ціна однокімнатної квартири у Львові.

Серед тих, хто не планує купувати житло, 44% назвали головною перешкодою високі ціни, 36% – нестачу грошей, а 27% – невизначеність у країні. Ще 8% стримує недоступність іпотеки або кредитування. Тому частина покупців, які не знаходять відповідної квартири у Львові, розглядає житло у Винниках, Брюховичах і Сокільниках.

Нагадаємо, у листопаді 2026 року однокімнатні квартири на вторинному ринку Львова коштували в середньому 75 тисяч доларів. Вартість житла з ремонтом суттєво відрізнялася залежно від району: найдорожчі однокімнатні квартири продавали у Сихівському районі за 113 тисяч доларів, а найдешевші – у Галицькому за 75 тисяч доларів.