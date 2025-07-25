Спрос растет, цены – тоже: сколько стоят частные дома в крупных городах Украины

За первое полугодие 2025-го интерес к покупке частных домов по Украине вырос на 19%. Средняя цена соответственно тоже отскочила, а именно на 12%.

Наибольший рост цен зафиксирован в Киеве – на 18%. В то же время существенно цены снизились в Чернигове, Харькове и Запорожье цены существенно снизились. Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Недвижимости, пишет 24 Канал.

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Какие цены на частные дома в крупных городах?

Самым дорогим городом для покупки дома является Киев, где средняя стоимость составляет 234 тысячи долларов. Львов – на втором месте, с ценой 185 тысяч долларов. Третью позицию занял Ужгород, где средняя стоимость составляет 165 тысяч долларов.

Следующей в рейтинге будет Одесса, ведь там купить дом в среднем стоит 150 тысяч долларов. На четвертом месте – Черновцы со стоимостью 125 тысяч долларов. Пятерку замыкает Ивано-Франковск, где средняя цена составляет 120 тысяч долларов.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тисяч метрів квадратних. Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.



Как изменились цены на частные дома в Украине / Инфографика OLX

Среди всех западных городов цены снизились только в Тернополе (-8%) и Хмельницком (-3%). Средняя стоимость в этих городах составляет 91 и 78 тысяч долларов соответственно.

Самые низкие цены на частные дома – в Чернигове, где их продают всего за 20 тысяч долларов. Среди бюджетных городов можно выделить:

Днепр – 50 тысяч долларов;

Кропивницкий – 45,3 тысячи долларов;

Полтаву – 43 тысячи долларов.



Как изменился рынок за полгода / Инфографика OLX

По мнению аналитиков, большая заинтересованность покупателей частными домами связана с вызовами военного времени. Покупатели хотят иметь автономное жилье где-то на окраине большого города.