Сколько надо отдать за двухкомнатную квартиру в крупных городах: цены на вторичке
- Цены на двухкомнатные квартиры в Украине за последние полгода выросли даже в прифронтовых городах.
- Самое дорогое жилье – в Киеве (111 тысяч долларов), а самое дешевое – в Херсоне (22,5 тысячи долларов).
Цены на двухкомнатное жилье в Украине за первое полугодие выросли почти во всех областных центрах, даже в прифронтовых. А больше всего жилье подорожало в Харькове – аж на 21%.
Самые дорогие двухкомнатные квартиры продают в Киеве, а самые дешевые – в Херсоне и Запорожье, учитывая ситуацию с безопасностью. Об этом свидетельствуют данные OLX Недвижимости, рассказывает 24 Канал.
Интересно Киев или Львов: где арендовать квартиру сейчас дороже
Какие цены на двухкомнатные квартиры по Украине
- Самые дорогие квартиры
В Киеве двухкомнатное жилье стоит в среднем 111 тысяч долларов. На втором месте – Львов, где средняя стоимость на вторичке составляет 75 тысяч долларов. Третье место занимает Ужгород с ценой 63 тысячи долларов.
Далее в списке идет Ивано-Франковск, где вторичные квартиры продают примерно за 58 тысяч долларов. А замыкает пятерку Винница со средней стоимостью 57,8 тысяч долларов.
Также сравнительно высокие цены на двухкомнатное жилье в Черновцах (56,6 тысячи долларов), Тернополе (55 тысяч долларов), Одессе (55 тысяч долларов), Луцке (54,5 тысячи долларов) и Черкассах (52 тысяч долларов).
Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.
- "Золотая середина"
До отметки 50 тысяч долларов "не дотягиваются" Житомир і Ровно. Там средняя стоимость составляет 49 и 48 тысяч долларов соответственно. Также к "золотой середине" можно отнести:
- Хмельницкий – 43,5 тысячи долларов;
- Чернигов – 42,5 тысячи долларов;
- Полтаву – 42 тысячи долларов;
- Кропивницкий – 38 тысяч долларов;
- Днепр – 37 тысяч долларов;
- Харьков – 34 тысячи долларов.
Цены на двухкомнатные квартиры / Инфографика OLX
- Самые дешевые квартиры
В Херсоне – самая низкая цена по всей Украине. Средняя стоимость двухкомнатных квартир составляет 22,5 тысячи долларов. В Запорожье квартиры немного дороже – 23 тысячи долларов.
Следующими в списке будут Сумы, где квартиры продают в среднем за 25 тысяч долларов. А в Николаеве, что является самым дорогим из этих городов, цена за двухкомнатное жилье составляет 27,5 тысячи долларов.