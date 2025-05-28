Харьков лидирует по темпам роста цен на квартиры: в каких городах жилье наоборот подешевело

За первые четыре месяца года наиболее ощутимо подорожали квартиры в Харькове. В большинстве же городов стоимость квартир существенно не изменилась. Однако есть и такие, где жилье стало доступнее.

Об этом говорится в исследовании, которое провело OLX Недвижимость и которое цитирует 24 Канал. Аналитики выяснили, в каких областных центрах Украины цены на однокомнатные квартиры росли активнее всего с января по апрель 2025 года. Анализировали однокомнатные квартиры вторичного рынка.

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Где цены на жилье выросли наиболее существенно

Активнее всего цены на однокомнатные квартиры росли в трех городах-миллионниках:

Харьков – на 11%, до 851 тысячи гривен (20,4 тысячи долларов);

Одесса – на 8%, до 1,6 миллиона гривен (38,3 тысячи долларов);

Киев – на 5%, до 3 миллионов гривен (71,9 тысячи долларов).

Кроме того, заметный рост за этот период зафиксировали в некоторых западных городах. В частности, в Черновцах – на 6%, до 1,6 миллиона гривен (38,3 тысячи долларов), в Тернополе – на 6%, до 1,7 миллиона гривен (40,7 тысячи долларов).

В большинстве городов цены изменились несущественно

В других городах Запада Украины стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке была на одном и том же уровне с января по апрель. Повышение цен было в пределах от 0,5% до 3%. Есть минимальный рост средней стоимости жилья в Ивано-Франковске – на 2%, до 1,7 миллиона гривен (40,7 тысячи долларов), Ровно – на 0,3%, до 1,5 миллиона гривен (35,9 тысячи долларов), Хмельницком – на 3%, до 1,2 миллиона гривен (28,7 тысячи долларов).

Похожую ситуацию зафиксировали и в других регионах:

Запорожье – рост на 3%, до 680 тысяч гривен (16,3 тысячи долларов);

Полтава – на 2%, до 1,2 миллиона гривен (28,7 тысячи долларов);

Днепр – на 1%, до 1,6 миллиона гривен (38,3 тысячи долларов).



Квартиры во Львове за последние месяцы немного подешевели / Фото lifeistravel.com.ua | AlexUA

Где цены на квартиры пошли на спад

Есть города, в которых с начала года и до апреля средние цены на квартиры наоборот уменьшились.

Например, во Львове стоимость однокомнатной квартиры является самой высокой среди западных областей – 2,3 миллиона гривен (55,1 тысячи долларов), однако за анализируемый период она снизилась на 2%.

Несколько подешевели также квартиры в таких городах: