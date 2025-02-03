Цены пойдут вверх или вниз: чего украинцы ожидают от рынка недвижимости

Украинцев опросили относительно ожидаемых изменений на рынке первичной и вторичной недвижимости. Результаты опроса свидетельствуют о высокой заинтересованности общества этой темой.

В опросе ЛУН в целом приняли участие 1 100 респондентов из Киева, Львова и Одессы, которые потенциально планируют покупку жилья. 24 Канал рассказывает о результатах исследования.

Обратите внимание Вырастут ли цены в феврале: что будет с арендой жилья в Украине в конце зимы

Какие результаты опроса

Большинство украинцев считает, что цены на недвижимость останутся стабильными, почти столько же надеются на ее снижение.

Результаты опроса свидетельствуют о высокой осведомленности общества в рыночных процессах и их заинтересованность темой недвижимости. Те, кто ожидает снижения цен, вероятно, откладывают покупку жилья, ожидая более благоприятных условий,

– рассказала Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

Также аналитики отметили, что, что ожидания относительно изменений цен влияют на спрос, а следовательно, и на сами цены.

Ожидания относительно цен на жилье в Киеве

28% респондентов считают, что цена на жилье вторичного рынка вырастет, 37% – не изменится, а 35% ожидают ее снижения. За последние полгода цены на вторичке в Киеве уменьшились на 6%. В течение последних 4 месяцев они стабильны, что подтверждает прогнозы респондентов.



Какие цены на рынке вторичной недвижимости ожидают жители Киева / Инфографика ЛУН

Относительно квартир первичного рынка, то 42% потенциальных покупателей ожидают роста цен, 31% считают, что цены останутся без изменений, а 27% – что снизятся. За последние полгода цены на новостройки в Киеве выросли на 8%.



Какие цены на рынке первичной недвижимости ожидают жители Киева / Инфографика ЛУН

Какую стоимость недвижимости ожидают во Львове

Во Львове 31% потенциальных покупателей ожидает роста цен на вторичном рынке недвижимости, 41% считает, что они останутся без изменений, 28% – что снизятся. За последние полгода цены на вторичном рынке Львова выросли на 5%.



Ожидания покупателей относительно цен на вторичное жилье во Львове / Инфографика ЛУН

Относительно жилья в новостройках, то 46% респондентов прогнозируют дальнейший рост цен, 30% считают, что цены останутся стабильными, 24% – что снизятся. За последние полгода цены на новостройки во Львове выросли на 4%.

Ожидания покупателей относительно цен на жилье в новостройках во Львове / Инфографика ЛУН

Какие цены на жилье ожидают в Одессе

В Одессе 23% респондентов ожидают роста цен на жилье вторичного рынка, 41% ответили, что они не изменятся, 36% – что снизятся. За последние полгода цены на вторичном рынке Одессы уменьшились на 9%.



Какие изменения в ценах на вторичном рынке жилья Одессы ожидают потенциальные покупатели / Инфографика ЛУН

По первичному рынку, 41% респондентов ожидают, что цены вырастут, 35% – что останутся без изменений, а 23% ожидают снижения. Данные ЛУН свидетельствуют о росте цен на первичном рынке Одессы на 5%.



Какие изменения в ценах на первичном рынке жилья Одессы ожидают потенциальные покупатели / Инфографика ЛУН