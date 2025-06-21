Стоимость ремонта квартир за 4 года выросла вдвое: люди соглашаются на любые цены

За последние годы цены на ремонтные работы в квартирах существенно повысились. На несколько даже вдвое, если считать в долларах.

Об этом сообщил в интервью ЭП владелец компании, организующей работу бригад штукатуров, плиточников и сантехников. Его цитирует 24 Канал.

Читайте также Ремонт старого дома: с чего начать и как избежать ошибок

Ремонт делать стало значительно дороже

Если сравнивать с 2021 годом, то стоимость ремонта жилья выросла примерно вдвое в долларах. Из-за дефицита квалифицированных работников ситуация на рынке изменилась: заказов стало больше, а исполнителей стало меньше.

Строителей забрали в армию. Сейчас золотое время для молодежи и пенсионеров, которые еще могут что-то делать. Мы можем называть любые расценки. Ведь часть людей, кому обязательно необходимо делать ремонт, все равно на них согласится,

– объяснил предприниматель.

Несмотря на войну и определенную неопределенность, у мастеров календари расписаны на месяцы вперед.

После войны строительство станет одним из двигателей восстановления Украины. Но важно не только возводить дома, а создавать пространства, где хочется жить, наслаждаться комфортом и творить будущее. Понимая это, РИЕЛ уже сейчас проектирует не просто жилые комплексы, а места, которые соответствуют ценностям будущих жителей.

По его словам, полный ремонт под ключ в новостройках (вместе с материалами и работой) стоит от 800 долларов за квадратный метр. Для сравнения: в 2021 году цена стартовала с 600 долларов. В старых квартирах обновление без мебели, но с новыми коммуникациями и стенами, обойдется в 300 – 400 за квадрат.



Цены за ремонт жилья существенно выросли / Фото Pexels

На фоне таких изменений все больше застройщиков сдают квартиры с готовым ремонтом. Однако покупатели часто выражают недовольство качеством – среди основных жалоб: использование дешевых материалов, поверхностная отделка и формальный подход к выполнению работ.

Заметим, если вы раздумываете, какое жилье лучше покупать в 2025 году – с ремонтом или от застройщика, то ответ будет зависеть от вашей цели. Если вы намерены сдавать квартиру в аренду, целесообразнее выбирать уже готовое жилье – это позволит начать зарабатывать почти сразу. А вот для собственного проживания лучше остановиться на варианте без ремонта, чтобы обустроить пространство в соответствии с собственными предпочтениями.