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Сколько стоит земля в Карпатах рядом с термальными курортами

По данным DIM.RIA, земельные участки продаются в селе Велятино Хустского района Закарпатской области, известном своими термальными водами. За 10,42 сотки земли на улице Мира просят 9 тысяч долларов. Таким образом, стоимость сотки составляет примерно 870 долларов.

Другой участок в этом же селе площадью 8,55 соток продают за 19 500 долларов. Сотка земли здесь стоит около 2 281 доллара. Несмотря на меньшую площадь, это предложение дороже более чем на 10 тысяч долларов.

Что влияет на стоимость земли в Карпатах

Более дешевый участок предназначен для ведения личного крестьянского хозяйства. Продавец отмечает, что целевое назначение можно изменить, однако перед покупкой необходимо проверить возможность жилой застройки. Более дорогой участок уже предназначен для строительства жилья и имеет фундамент. Его наличие может сократить сроки строительства, если техническое состояние позволяет использовать конструкцию.

Участок под застройку также имеет ровный рельеф и асфальтированный подъезд, а газовые и электрические сети проложены вдоль улицы. На будущие расходы покупателя влияет и доступность водоснабжения.

Близость к туристическим объектам делает участок привлекательным как для строительства собственного жилья, так и для обустройства коттеджей под посуточную аренду. Однако перед реализацией такого проекта необходимо проверить соответствие целевого назначения земли, рассчитать расходы на строительство, обустройство и содержание недвижимости, а также оценить сезонность спроса.

Напомним, В Карпатах продали государственный дом отдыха на аукционе за более чем 7 миллионов гривен. За недвижимость боролись 80 участников, а ее стартовая стоимость выросла в 77 раз. Вместе с домом покупатель получит баню, хозяйственные постройки, мебель и бытовую технику.