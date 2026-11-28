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Скільки коштує земля в Карпатах поблизу термальних курортів

За даними DIM.RIA, земельні ділянки продають у селі Велятино Хустського району Закарпатської області, відомому своїми термальними водами. За 10,42 сотки землі на вулиці Миру просять 9 тисяч доларів. Таким чином, вартість сотки становить приблизно 870 доларів.

Іншу ділянку в цьому ж селі площею 8,55 сотки продають за 19 500 доларів. Сотка землі тут коштує близько 2 281 долара. Попри меншу площу, ця пропозиція дорожча більш ніж на 10 тисяч доларів.

Що впливає на вартість землі в Карпатах

Дешевша ділянка призначена для ведення особистого селянського господарства. Продавець зазначає, що цільове призначення можна змінити, однак перед купівлею необхідно перевірити можливість житлової забудови. Дорожча ділянка вже призначена для будівництва житла та має фундамент. Його наявність може скоротити терміни будівництва, якщо технічний стан дозволяє використати конструкцію.

Ділянка під забудову також має рівний рельєф та асфальтований під'їзд, а газові та електричні мережі прокладені вздовж вулиці. На майбутні витрати покупця впливає й доступність водопостачання.

Близькість до туристичних об'єктів робить землю привабливою як для будівництва власного житла, так і для облаштування котеджів під подобову оренду. Однак перед реалізацією такого проєкту необхідно перевірити відповідність цільового призначення землі, розрахувати витрати на будівництво, облаштування й утримання нерухомості та оцінити сезонність попиту.

Нагадаємо, у Карпатах продали державний будинок відпочинку на аукціоні за понад 7 мільйонів гривень. За нерухомість змагалися 80 учасників, а її стартова вартість зросла у 77 разів. Разом із будинком покупець отримає лазню, господарські споруди, меблі та побутову техніку.