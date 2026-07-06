Атаки изменили рынок жилья на Лукьяновке: какова стоимость квартир в Шевченковском районе
Лукьяновка заметно выбивается из общей картины Шевченковского района на рынке жилья. Из-за регулярных российских атак микрорайон демонстрирует худшую динамику, хотя сам район по-прежнему остается одним из самых дорогих в Киеве.
Как атаки повлияли на рынок жилья в Лукьяновке
По данным ЛУН, Лукьяновка демонстрирует негативную динамику, которая отличается от общей ситуации в Шевченковском районе. Микрорайон статистически тянет показатели всего района вниз.
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Именно в Лукьяновском микрорайоне статистически значимо упала цена, если смотреть в долларах, – на 22% за год. Это при общем падении цен во всем Шевченковском районе на 15%, 0% и 8% в долларах на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры соответственно за год,
– рассказали эксперты в ЛУН.
Отдельно просела аренда больших квартир. Наиболее заметное падение зафиксировали в сегменте трехкомнатных квартир на Лукьяновке – минус 29,1% за год.
В то же время ситуация на Лукьяновке не означает, что весь Шевченковский район резко потерял позиции. Район остается дорогим как для аренды, так и для покупки жилья, но именно этот микрорайон ухудшает его общую статистику.
Каковы цены на жилье в Шевченковском районе
По ценам на жилье Шевченковский район остается одним из самых дорогих районов Киева.
На вторичном рынке все типы квартир за год подорожали:
- однокомнатные квартиры – 92 000 долларов;
- двухкомнатные квартиры – 137 000 долларов;
- трехкомнатные квартиры – 210 000 долларов.
Несмотря на негативную динамику в Лукьяновке, вторичный рынок в Шевченковском районе в целом демонстрирует рост, а сам район остается в верхнем ценовом сегменте столицы.
В сфере аренды показатели различаются в зависимости от количества комнат:
- однокомнатные квартиры – 25 700 гривен;
- двухкомнатные квартиры – 35 900 гривен;
- трехкомнатные квартиры – 49 300 гривен.
Однокомнатные и двухкомнатные квартиры за год подорожали, а трехкомнатные, напротив, подешевели.
Что происходит с ценами на жилье в Украине
Частные дома в областях дорожают быстрее, чем в областных центрах. Это не означает, что жилье за городом уже стоит дороже, но разрыв между городом и областью постепенно сокращается.
Спрос не исчезает, а частично смещается за пределы крупных городов. Покупатели обращают внимание не только на областной центр, но и на прилегающие населенные пункты, где частный дом можно приобрести дешевле.