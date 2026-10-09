Почему дом в Праге сделали похожим на шкаф

Дом Wardrobe House построили в Праге по проекту чешской архитектурной студии Šépka Architekti, пишет Dezeen.

Архитектор Ян Шепка спроектировал дом в виде высокого узкого шкафа на ножках, откуда и происходит его название. Сам дом приподнят над землей на стальных опорах, а сходство с мебелью подчеркивают огромные ставни на фасаде, которые можно открывать и закрывать.

Wardrobe House в Праге / Фото Dezeen

Необычное жилье заказала семья, которой стало тесно в собственной вилле. Родители хотели обустроить отдельное пространство для двух детей, но не планировали расширять основной дом. Поэтому архитектор предложил возвести небольшое сооружение в глубине сада.

Вилла была построена в начале XX века, поэтому новый дом разместили среди старых деревьев в саду, чтобы он не слишком выделялся на фоне виллы и соседних зданий. Во время строительства также старались сохранить деревья, поэтому для фундамента использовали микросваи, которые позволили как можно меньше повредить их корни.

Нижнюю часть дома собрали из стальных элементов, которые заранее изготовили в мастерской. На стальных опорах разместили жилую часть, а под ней обустроили крытую зону отдыха и вход. Оттуда в комнаты ведет винтовая лестница.

Wardrobe House в Праге / Фото Dezeen

Деревянную часть дома также подготовили заранее. Каждый из трех жилых уровней изготовили в мастерской, а затем привезли на участок. Благодаря этому все три уровня удалось установить краном всего за один день. Снаружи здание обшили фанерными панелями.

Несмотря на небольшие размеры, внутри удалось разместить все необходимое для проживания. Дом имеет всего 5 метров в длину и 2,5 метра в ширину. На первом жилом уровне обустроили кухню со столовой, а два верхних отвели под отдельные детские комнаты.

Wardrobe House в Праге / Фото Dezeen

В интерьере также преобладает фанера. Ею отделали стены, из нее сделали кухонную мебель, шкафы и полки. Большинство мест для хранения оставили открытыми, без дверец. По замыслу архитектора, вещи на полках становятся частью оформления, поэтому каждая комната имеет свой облик.

Напомним, в США построили необычный дом из более чем 1300 старых автомобильных шин. Он получает электроэнергию от солнечных панелей и ветрогенератора, а внутри имеет 20-метровую теплицу.