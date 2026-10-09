Чому будинок у Празі зробили схожим на шафу

Будинок Wardrobe House звели у Празі за проєктом чеської архітектурної студії Šépka Architekti, пише Dezeen.

Архітектор Ян Шепка спроєктував будинок у вигляді високої вузької шафи на ніжках, звідки й походить його назва. Сам будинок піднятий над землею на сталевих опорах, а схожість із меблями підкреслюють величезні віконниці на фасаді, які можна відчиняти і зачиняти.

Wardrobe House у Празі / Фото Dezeen

Незвичайне житло замовила родина, якій стало затісно у власній віллі. Батьки хотіли облаштувати окремий простір для двох дітей, але не планували розширювати основний будинок. Тому архітектор запропонував звести невелику споруду в глибині саду.

Віллу збудували на початку XX століття, тому новий будинок поставили серед старих дерев у саду, щоб він не надто виділявся на тлі вілли та сусідніх будівель. Під час будівництва також намагалися зберегти дерева, тому для фундаменту використали мікропалі, які дозволили якомога менше пошкодити коріння.

Нижню частину будинку зібрали зі сталевих елементів, які заздалегідь виготовили в майстерні. На сталевих опорах розмістили житлову частину, а під нею облаштували криту зону відпочинку та вхід. Звідти до кімнат ведуть гвинтові сходи.

Wardrobe House у Празі / Фото Dezeen

Дерев'яну частину будинку також підготували заздалегідь. Кожен із трьох житлових рівнів виготовили в майстерні, а потім привезли на ділянку. Завдяки цьому всі три рівні вдалося встановити краном лише за один день. Зовні будівлю обшили фанерними панелями.

Попри невеликі розміри, всередині вдалося розмістити все необхідне для проживання. Будинок має лише 5 метрів завдовжки та 2,5 метра завширшки. На першому житловому рівні облаштували кухню з їдальнею, а два верхні відвели під окремі кімнати дітей.

Wardrobe House у Празі / Фото Dezeen

В інтер'єрі теж переважає фанера. Нею оздобили стіни, з неї зробили кухонні меблі, шафи та полиці. Більшість місць для зберігання залишили відкритими, без дверцят. За задумом архітектора, речі на полицях стають частиною оформлення, тому кожна кімната має свій вигляд.

Нагадаємо, у США збудували незвичайний будинок із понад 1300 старих автомобільних шин. Він отримує електроенергію від сонячних панелей і вітрогенератора, а всередині має 20-метрову теплицю.