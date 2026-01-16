Аренда жилья или "еОселя": в каких городах ипотека выгоднее
- В большинстве западных и центральных регионов Украины ипотека по программе "еОселя" выгоднее аренды, например, в Киеве, Черкассах и Кропивницком.
- В восточных и южных регионах, таких как Харьков и Николаев, аренда жилья остается выгоднее или почти равна ипотечному платежу.
Аналитики сравнили, что выгоднее для украинцев в разных регионах – арендовать квартиру или платить ипотеку по государственной программе "еОселя". В зависимости от города данные различаются, особенно в западных регионах страны.
Где ипотека выгоднее?
В большинстве западных и части центральных регионов Украины ежемесячный платеж по программе "еОселя" ниже, чем средняя цена аренды однокомнатной квартиры, пишет 24 Канал со ссылкой на аналитику ЛУН.
В столице и центральных регионах ипотечная программа часто привлекательнее аренды жилья. Например, в Киеве средняя стоимость аренды – 17 000 гривен, тогда как ежемесячный платеж по программе составляет 16 400 гривен.
У Черкассах также ипотека выдается дешевле: средняя цена аренды однокомнатной квартиры 12 300, а ипотека – около 8 400 гривен. У Кропивницком аренда достигает около 9 000 гривен в месяц, тогда как платеж по ипотеке составляет 5 720 гривен. У Виннице средняя аренда оценивается в 14 000 гривен, тогда как выплата – 10 500 гривен.
Похожая ситуация наблюдается и на западе страны.
|Город
|Средняя стоимость аренды
|еОселя
|Ужгород
|21 400 гривен
|21 300 гривен
|Тернополь
|11 500 гривен
|6 780 гривен
|Ивано-Франковск
|15 000 гривен
|9 570 гривен
|Луцк
|15 000 гривен
|10 900 гривен
|Хмельницкий
|13 000 гривен
|9 000 гривен
|Черновцы
|12 000 гривен
|8 500 гривен
Где дешевле арендовать жилье?
В восточных, южных и отдельных центральных регионах Украины аренда квартиры остается выгодной или почти равна ипотечному платежу. Это делает краткосрочный или среднесрочный наем жилья более рациональным выбором для жителей этих городов.
В восточных регионах арендовать жилье дешевле.
|Город
|Средняя стоимость аренды
|еОселя
|Харьков
|5 000 гривен
|7 000 гривен
|Николаев
|6 000 гривен
|8 000 гривен
|Днепр
|7 000 гривен
|9 000 гривен
|Запорожье
|6 500 гривен
|8 000 гривен
|Полтава
|7 000 гривен
|9 000 гривен
|Ровно
|11 000 гривен
|13 600 гривен
Почти незаметна разница между арендой жилья и ипотекой в Житомире, Сумах и Чернигове. В этих городах ипотечный платеж дороже на 100-200 гривен в месяц.
Какая доля зарплаты идет на ипотеку?
Расчеты показывают, что ипотека по программе "еОселя" создает значительную финансовую нагрузку для заемщиков во многих городах Украины. Наибольшая доля из средней зарплаты тратится в таких городах:
- Ужгород – 79%;
- Львов – 67%;
- Полтава – 61%;
- Ровно – 55%;
- Житомир – 55%.
В то же время наименьшая доля дохода, которую жители направляют на выплату ипотеки, зафиксирована в Запорожье (26%), Тернополе (27%), Кропивницком (28%), Харькове (30%) и Николаеве (34%).
Почему могут отказать в льготной ипотеке?
Программа "еОселя" предоставляет льготный ипотечный кредит украинцам, которые соответствуют установленным критериям, с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья.
Банки часто отказывают на этапе финансовой проверки, если ежемесячный платеж превышает допустимую финансовую нагрузку для клиента, объясняет председатель правления "Укрфинжитла" Евгений Мецгер.
Также правительство планирует расширить программу "еОселя", что позволит еще 18 тысячам семей приобрести жилье в 2026 году через льготное ипотечное кредитование.