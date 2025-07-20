Светло-голубой – это холодный тон, поэтому в сочетании с другими холодными оттенками, например сиреневый, он создает спокойное уютное пространство. А если голубой совместить с оранжевым или пикантным горчичным, то вместе они создадут яркую и, так сказать, жизнерадостную эстетику.

Обратите внимание В каких цветах сейчас делать кухню: что советуют дизайнеры

Итак, голубой – универсальный и гибкий оттенок. 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens, рассказывает, какие комбинации стоит рассматривать в зависимости от атмосферы, которую вы хотите создать. Некоторые из них станут для вас неожиданностью.

Голубой и бордовый

Светло-голубая спальня с бордовыми акцентами / Фото Owl Design

Эти цвета – полные противоположности, но они на самом деле очень хорошо уравновешивают друг друга. Это сочетание станет идеальным вариантом для классического и более изысканного интерьера. Кроме того, бордовому прогнозируют трендовую популярность в 2025 году.

Голубой и сиреневый

Голубая ванная комната с сиреневой плиткой / Фото Imperfect Interiors

Сочетание этих холодных тонов позволяет создать атмосферу, которая излучает спокойствие и расслабление. Это дизайнерское решение часто считается лучшим для спален и ванных комнат.

Голубой и пастельный зеленый

Голубая и нежно-зеленая плитка в ванной комнате / Фото Mercantile & Merchant

Оба оттенка ассоциируются с природой, поэтому могут дополнять друг друга и создавать успокаивающие схемы. Дизайнеры говорят, что сочетать цвета, которые встречаются в природе, – это хороший лайфхак.

Голубой и оранжевый

Голубой и оранжевый как дополнительные тона в гостиной / Фото Smac Studio

Согласно теории цвета, синий и оранжевый являются дополнительными оттенками. Использование светлого синего с более нежным оттенком оранжевого помогает сбалансировать пространство – оранжевый согревает холодный голубой, а тот обеспечивает более нейтральную основу для оранжевого.

Голубой и другие оттенки синего

Гостиная, в которой соединили светлый и темный оттенки / Фото frenchCALIFORNIA

Каждый цвет имеет много разных оттенков, и это их главное преимущество. Голубой помжна сочетать с синим, кобальтовым (ярким синим), индиго (сине-фиолетовым), бирюзовым и тому подобное.