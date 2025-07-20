Світло-блакитний – це холодний тон, тому в поєднанні з іншими холодними відтінками, як-от бузковий, він створює спокійний затишний простір. А якщо блакитний поєднати з помаранчевим чи пікантним гірчичним, то разом вони створять яскраву й, так би мовити, життєрадісну естетику.

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Отже, блакитний – універсальний та гнучкий відтінок. 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens, розповідає, які комбінації варто розглядати залежно від атмосфери, яку ви хочете створити. Деякі з них стануть для вас несподіванкою.

Блакитний і бордовий

Світло-блакитна спальня з бордовими акцентами / Фото Owl Design

Ці кольори – повні протилежності, але вони насправді дуже добре врівноважують один одного. Це поєднання стане ідеальним варіантом для класичного та більш вишуканого інтер'єру. Окрім того, бордовому прогнозують трендову популярність у 2025 році.

Блакитний і бузковий

Блакитна ванна кімната з бузковою плиткою / Фото Imperfect Interiors

Поєднання цих холодних тонів дозволяє створити атмосферу, яка випромінює спокій та розслаблення. Це дизайнерське рішення часто вважається найкращим для спалень та ванних кімнат.

Блакитний і пастельний зелений

Блакитна та ніжно-зелена плитка у ванній кімнаті / Фото Mercantile & Merchant

Обидва відтінки асоціюються з природою, тому можуть доповнювати один одного й створювати заспокійливі схеми. Дизайнери кажуть, що поєднувати кольори, які зустрічаються в природі, – це гарний лайфхак.

Блакитний і помаранчевий

Блакитний та помаранчевий як додаткові тони у вітальні / Фото Smac Studio

Згідно з теорією кольору, синій та помаранчевий є додатковими відтінками. Використання світлішого синього з більш ніжним відтінком помаранчевого допомагає збалансувати простір – помаранчевий зігріває холодний блакитний, а той забезпечує більш нейтральну основу для помаранчевого.

Блакитний та інші відтінки синього

Вітальня, у якій поєднали світлий і темний відтінки / Фото frenchCALIFORNIA

Кожен колір має багато різних відітнків, і це їхня головна перевага. Блакитний помжна поєднувати із синім, кобальтовим (яскравим синім), індиго (синьо-фіолетовим), бірюзовим тощо.