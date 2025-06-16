Из рода уникальных: продают дом-аэропорт с собственной взлетно-посадочной полосой

В британском городке Удимор, Восточный Сассекс, продают дом с собственной взлетно-посадочной полосой. Также на участке есть ангар для парковки самолета.

Уникальную недвижимость продают за 945 тысяч фунтов стерлингов. Это примерно 53,2 миллиона гривен, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на местное агентство недвижимости.

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Как выглядит сам дом

В собственности принадлежит около 5 гектаров земли с садами и пастбищами. Оттуда открываются прекрасные виды на долину Тиллингем.



Дом с большим участком / Фото equusproperty.co.uk

Основной дом имеет два этажа:

на первом – огромная гостиная, кухня и подсобное помещение;

на втором – спальня с ванной комнатой и еще отдельные спальня и ванная.

На фото видно, что дом – старинный, но интерьеры обновлены, в частности кухня.



Интерьер кухни / Фото equusproperty.co.uk



Интерьер гостиной / Фото equusproperty.co.uk

Амбар для самолета, мастерская, винодельня и многое другое

Также на участке расположена мастерская и есть небольшой внутренний дворик, выложен итальянской мозаичной плиткой. Рядом стоит хозяйственное помещение, к которому пристроена кладовая. Также к собственности принадлежит небольшой виноградник и винодельня.



Амбар для самолета / Фото equusproperty.co.uk

Что касается амбара и взлетно-посадочной полосы, то они предназначены для легких спортивных и сверхлегких самолетов с коротким взлетом и посадкой.