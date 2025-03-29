Женщина едва не попала в беду, покупая "дом мечты": внимательность ее спасла
- Женщина в Бристоле едва не купила дом с потенциальной опасностью.
- В саду она заметила кое-что интересное – внимательность и спасла ее от возможной неприятности.
Спрос на жилье в Британии высокий, как и, собственно, цены. Поэтому найти подходящий вариант соискателям трудно. Иногда идеальное, на первый взгляд, жилье, имеет скрытую опасность.
В таких ситуациях спасти может разве внимательность. Это доказала недавняя история одной жительницы Бристоля, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Lad Bible.
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Женщина была готова покупать, но кое-что ее насторожило
Сотрудница Национальной службы здравоохранения Англии Лоис была в восторге от уютного таунхауса. Она уже сделала предложение о сделке, но во время осмотра с сестрой кое-что заметила.
Сад рядом зарос бамбуком. На первый взгляд, это элемент ландшафтного дизайна, а на самом деле – потенциальная угроза.
Бамбук почти пленил сад / Фото Lad Bible
Чем опасен бамбук
Лоис решила получить отчет от инспектора, чтобы узнать, станут ли заросли проблемой. Женщина не ошиблась, перестраховавшись, ведь выяснилось, что растение относится к видам бамбука, известных агрессивной корневой системой.
Бамбук уже приближался к стенам дома и даже начал распространяться на территорию соседей. Это создает риски повреждения труб, фундамента, а затем и возможных судебных исков от соседей.
Пытаясь найти компромисс, Лоис предложила новую, более низкую цену, с учетом необходимости избавиться от бамбука. Продавцы отказались, и хотя женщине было трудно, она приняла разумное решение – выйти из сделки.
Это был бы мой дом, моя ответственность и, возможно, мои проблемы с соседями. Я не могла рисковать,
– говорит британка.
Теперь Лоис имеет свою историю, которой делится и предостерегает других покупателей. Она советует внимательно осматривать сады и при малейшем подозрении обращаться к профессионалам.